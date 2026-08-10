Semana con importantes datos económicos

El calendario macroeconómico de hoy es muy ligero (solo destaca la decisión del Comité de Política Monetaria de Rumanía a las 14:00), por lo que la geopolítica está marcando la evolución de los mercados. El crudo Brent está subiendo hasta situarse en torno a los 84 dólares por barril después de que Irán endureciera las condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz (levantamiento de las sanciones, fin del bloqueo y suspensión de las operaciones militares). Además, el ataque contra un buque vinculado a ADNOC y el de los hutíes contra la refinería de Aramco en Jazan están abriendo un segundo frente en el conflicto.
Trump está centrando sus esfuerzos en la presión económica en lugar de lanzar nuevos ataques aéreos, lo que reduce las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. El Banco de Japón (BoJ) está señalando el riesgo de una inflación excesiva y una posible subida de los tipos de interés en septiembre. El yen se debilita ligeramente, mientras que el resto de las divisas cotizan dentro de rangos estrechos. Las bolsas asiáticas están subiendo tras los datos de empleo de Estados Unidos del viernes, más débiles de lo esperado, que han reducido las expectativas de subidas rápidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
Calendario de la semana
El miércoles (IPC: Alemania/EE. UU.) y el jueves (IPC: Polonia, PIB: Reino Unido) marcarán el sentimiento bursátil de la semana. Mientras que el viernes concluirá con los datos procedentes de Estados Unidos y la zona euro.
Fuente: XTB
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