El Ibex 35 cierra plano esperando la temporada de resultados

Los índices mundiales sufren leves correcciones durante la sesión, ante los pocos avances en los acuerdos comerciales, el posible despido de Jerome Powell en la FED, y las dudas que han dejado los resultados trimestrales. El Ibex 35 no es ajeno a estos movimientos y ha cerrado plano, mejorando el rendimiento de sus homólogos en Europa o EEUU. Movimientos en el Ibex 35 El Ibex 35 se mantiene un día más sin grandes cambios, cotizando en el nivel de los 14.000 puntos, a la espera de encontrar un nuevo catalizador que nos ayude a descifrar su camino en los próximos días. Uno de ellos podría ser los resultados de los bancos. Bankinter y Sabadell presentarán sus cifras el jueves, y la evolución del selectivo dependerá en gran medida de su crecimiento. Precisamente sobre el sector hemos conocido hoy que BBVA ha decidido retrasar el periodo de aceptación de la OPA hasta septiembre. Un movimiento acertado, dado que agosto es un mes de poca actividad en los mercados y muchos accionistas estarán en periodo de vacaciones, lo que podría perjudicar a la aceptación de la OPA por no estar entre sus prioridades. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante la sesión ha destacado el comportamiento de Solaria, que ha liderado las alzas del día. La compañía energética despunta entre las cotizadas tras los anuncios sobre nuevas prácticas en términos de almacenamiento energético y un abaratamiento de los costes de la energía. Además, hoy ha recibido una mejora de recomendación de una casa de análisis que ha sido muy bien recibida por los inversores. Las utilities también han ayudado al Ibex 35. La caída en la rentabilidad de los bonos y las posibles consecuencias económicas de los aranceles han permitido que el sector suba ante el mayor interés por parte de los inversores. La industria también se ha apoyado en los resultados de Enagás, que ha ganado 176 millones en el primer semestre, frente a pérdidas de 210 millones hace un año. En el otro lado de la moneda del Ibex 35, encontramos a IAG que después de varias jornadas en verde gracias a los buenos datos del sector, y la caída del petróleo, sufre una caída importante en su precio. También vemos a Puig, que baja a pesar de que su CEO ha dejado caer en una entrevista la posibilidad de realizar un programa de recompras de acciones. La semana pasada presentó su informe de ventas, y aunque tuvo una acogida positiva parece que ese impulso se ha deshinchado. EEUU empieza a sufrir la guerra de aranceles Las grandes tecnológicas americanas están activando el freno en los índices de Wall Street. El S&P 500 baja desde sus máximos históricos y las Magníficas 7 corrigen más de un 1% antes de los resultados de Tesla y Alphabet. También se desplomaron los fabricantes de chips tras las decepcionantes perspectivas de NXP Semiconductors NV. La sesión ha estado marcada por el discurso de Jerome Powell, que ha esquivado hablar sobre su posible despido, en un día en el que ha recibido un apoyo inesperado en el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. El día también ha tenido como protagonistas a varias compañías que han presentado resultados. Mientras General Motors, y Lockheed Martin sufren las consecuencias de la guerra arancelaria, Coca Cola ha conseguido registrar un crecimiento de ventas en el segundo trimestre que superó las expectativas mientras los consumidores continúan pagando precios más altos por los refrescos de la compañía. En otros mercados la reciente debilidad del dólar, favorece a la amplia mayoría de materias primas, como es el caso del oro que consigue estabilizarse en el entorno de los 3.450 dólares por onza y plata cotizando ambos muy cerca de sus máximos históricos.

