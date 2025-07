¿Por qué está bajando Nvidia?

Las acciones de Nvidia bajan cerca de un 3% en la sesión después de que los resultados de una conocida empresa del sector, NXP Semiconductors, hayan decepcionado a los inversores incrementando las dudas del mercado sobre el auge de la inteligencia artificial. El sector automovilístico como el gran problema La compañía holandesa, ha publicado unas cifras del último trimestre sólidas, con unos ingresos en el rango esperado por los inversores, pero con perspectivas negativas para lo que queda de año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Es cierto, que la entidad depende en gran medida del sector automovilístico, que representa más de la mitad de sus ingresos, por lo que el castigo que está recibiendo Nvidia nos parece excesivo. En los resultados de Nvidia del 2024 el sector apenas representaba el 1,45% del total de sus beneficios, incluyendo en estos números también el apartado de robótica. El sector está sufriendo por los aranceles propuestos por Donald Trump, que están generando que las empresas de la industria estén pasando por dificultades económicas. Algunas de ellas como General Motors, han visto reducirse drásticamente sus beneficios ante el crecimiento de los costes, no solo por los aranceles al propio sector sino también por el acero o aluminio. La semana pasada, Renault recortó drásticamente sus previsiones de márgenes operativos para este año debido a la competencia y al declive del mercado, mientras Stellantis anunció el lunes una gran pérdida neta en el primer semestre. Algunos hitos de Nvidia A pesar de las caídas de hoy, Nvidia mantiene una fuerte tendencia positiva, que le ha permitido superar la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización de mercado, gracias a la subida del 22% registrada desde principios de año. Gracias a estos movimientos, está a un 15% de la capitalización de mercado de todo el índice europeo Eurostoxx 50, que engloba a las 50 empresas más importantes de Europa. Además, ahora representa un récord del 4,73% del Índice MSCI All Country World (ACWI). Este índice abarca aproximadamente el 85% de los mercados bursátiles mundiales, incluyendo acciones de alta y mediana capitalización. La participación de Nvidia por sí sola supera ahora la del 4,65% de Japón, el tercer mercado bursátil más grande del mundo. En comparación, el Reino Unido, China y Canadá representan el 3,28%, el 2,97% y el 2,87%, respectivamente. La contribución de Nvidia al índice es ahora como la de Francia y Alemania juntas. También tiene una mayor capitalización que todo el mercado de criptomonedas en su conjunto. Esto incluye Bitcoin, Ethereum , así como Solana y todas las demás. Bitcoin está valorado actualmente en unos 2,3 billones de dólares, representando el 62% del total. Ethereum se acerca a los 420.000 millones de dólares. Estas dos criptomonedas son las más importantes, y a partir de ahí empiezan a bajar.



