El Ibex 35 deja los 20.200 puntos para la próxima semana

El Ibex 35 termina la jornada prácticamente plano, en consonancia con la evolución de los principales valores del «Viejo Continente» integradas en el Euro Stoxx 50. Grifols se sitúa como el peor valor del selectivo español, con un descenso del 2,9%, después de que sus clínicas en Canadá hayan cerrado de forma indefinida. La decisión llega tras las investigaciones abiertas por el regulador canadiense a raíz del fallecimiento de dos personas y de las acusaciones relacionadas con posibles incumplimientos de los protocolos establecidos. Aunque Canadá representa una parte reducida del suministro mundial de plasma, liderado ampliamente por Estados Unidos, el país constituye un elemento estratégico dentro de los planes de diversificación internacional de Grifols. Por ello, el cierre supone un obstáculo para la estrategia de crecimiento de la compañía y vuelve a alimentar las dudas de los inversores sobre el valor, cuya cotización acumula una pérdida del 8,6% en lo que va de 2026.

Indra concluye la semana moderando su avance, aunque mantiene el signo positivo. La compañía acumula ya una subida del 15,2% en agosto y del 37% desde comienzos de julio. La empresa española especializada en defensa está protagonizando un verano especialmente destacado, con la cotización en máximos históricos y próxima a los 65 euros por acción. El impulso procede, entre otros factores, del contrato europeo IRIS², del volumen récord de su cartera de pedidos y del proceso de reindustrialización que está experimentando la industria armamentística europea.

En Estados Unidos, Wall Street inicia la última sesión de la semana con un comportamiento dispar, aunque los inversores mantienen el optimismo. Durante los últimos días, el S&P 500 ha marcado nuevos máximos y se ha aproximado a los 7.800 puntos, respaldado por unos resultados empresariales récord, el elevado desembolso relacionado con la inteligencia artificial y unas perspectivas de inflación más favorables, que alivian la presión sobre la Reserva Federal. Sin embargo, la prolongación de este movimiento alcista no está exenta de riesgos, especialmente por la elevada concentración del mercado en valores tecnológicos. Además, los inversores ya tienen la mirada puesta en la publicación de resultados de Nvidia, prevista para el 26 de agosto.

Por otro lado, el oro continúa avanzando y alcanza los 4.380 dólares por onza, en un contexto marcado por una nueva escalada de las tensiones en Oriente Medio. Estados Unidos busca intensificar la presión económica sobre Irán, mientras ambas partes mantienen sus posiciones enfrentadas respecto al tráfico marítimo y al enriquecimiento de uranio. Ante la falta de acuerdo, el Estrecho de Ormuz continúa cerrado, lo que incrementa la incertidumbre en los mercados y favorece la demanda de activos refugio como el oro.

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