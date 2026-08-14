El Ibex 35 deja los 20.200 puntos para la próxima semana

- El Ibex 35 cierra plano, con Grifols como peor valor por el cierre de sus clínicas en Canadá, mientras Indra sostiene sus máximos históricos
- Wall Street conserva el optimismo pese a los riesgos tecnológicos
- El Ibex 35 cierra plano, con Grifols como peor valor por el cierre de sus clínicas en Canadá, mientras Indra sostiene sus máximos históricos
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El Ibex 35 termina la jornada prácticamente plano, en consonancia con la evolución de los principales valores del «Viejo Continente» integradas en el Euro Stoxx 50. Grifols se sitúa como el peor valor del selectivo español, con un descenso del 2,9%, después de que sus clínicas en Canadá hayan cerrado de forma indefinida. La decisión llega tras las investigaciones abiertas por el regulador canadiense a raíz del fallecimiento de dos personas y de las acusaciones relacionadas con posibles incumplimientos de los protocolos establecidos. Aunque Canadá representa una parte reducida del suministro mundial de plasma, liderado ampliamente por Estados Unidos, el país constituye un elemento estratégico dentro de los planes de diversificación internacional de Grifols. Por ello, el cierre supone un obstáculo para la estrategia de crecimiento de la compañía y vuelve a alimentar las dudas de los inversores sobre el valor, cuya cotización acumula una pérdida del 8,6% en lo que va de 2026.
Indra concluye la semana moderando su avance, aunque mantiene el signo positivo. La compañía acumula ya una subida del 15,2% en agosto y del 37% desde comienzos de julio. La empresa española especializada en defensa está protagonizando un verano especialmente destacado, con la cotización en máximos históricos y próxima a los 65 euros por acción. El impulso procede, entre otros factores, del contrato europeo IRIS², del volumen récord de su cartera de pedidos y del proceso de reindustrialización que está experimentando la industria armamentística europea.
En Estados Unidos, Wall Street inicia la última sesión de la semana con un comportamiento dispar, aunque los inversores mantienen el optimismo. Durante los últimos días, el S&P 500 ha marcado nuevos máximos y se ha aproximado a los 7.800 puntos, respaldado por unos resultados empresariales récord, el elevado desembolso relacionado con la inteligencia artificial y unas perspectivas de inflación más favorables, que alivian la presión sobre la Reserva Federal. Sin embargo, la prolongación de este movimiento alcista no está exenta de riesgos, especialmente por la elevada concentración del mercado en valores tecnológicos. Además, los inversores ya tienen la mirada puesta en la publicación de resultados de Nvidia, prevista para el 26 de agosto.
Por otro lado, el oro continúa avanzando y alcanza los 4.380 dólares por onza, en un contexto marcado por una nueva escalada de las tensiones en Oriente Medio. Estados Unidos busca intensificar la presión económica sobre Irán, mientras ambas partes mantienen sus posiciones enfrentadas respecto al tráfico marítimo y al enriquecimiento de uranio. Ante la falta de acuerdo, el Estrecho de Ormuz continúa cerrado, lo que incrementa la incertidumbre en los mercados y favorece la demanda de activos refugio como el oro.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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