Los ingresos anualizados de OpenAI superan los 40.000 millones de dólares antes de su esperada salida a bolsa

OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, ha superado la barrera de los 40.000 millones de dólares en ingresos anualizados según ha informado Bloomberg en las últimas horas. La cifra supone haber duplicado el ritmo de ingresos con el que OpenAI cerró 2025, cuando la compañía rondaba los 20.000 millones de dólares, y refuerza sus planes de debutar en Wall Street.

Una aceleración que sorprende incluso a los más optimistas

El salto es notable porque, hasta hace pocos meses, el consenso del mercado situaba el ritmo de ingresos de OpenAI en torno a los 25.000 millones de dólares. La propia compañía había reconocido en marzo de 2026 estar generando unos 2.000 millones de dólares mensuales (unos 24.000 millones anualizados). Que esa cifra se haya disparado hasta más de 40.000 millones en apenas unos meses indica una aceleración muy pronunciada durante el segundo trimestre y el verano.

Según un memorando interno de Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI, el ritmo anualizado de ingresos calculado el mes pasado (julio) fue un 20% superior al de junio, un crecimiento intermensual extraordinario para una empresa de este tamaño. Brockman atribuyó el impulso a la demanda de suscripciones y al despegue del incipiente negocio publicitario de la compañía, además de las herramientas de programación con IA (Codex) y el uso empresarial de la API.

¿Qué hay detrás del crecimiento de OpenAI?

Los ingresos de OpenAI se apoyan en tres grandes patas:

Suscripciones de ChatGPT (consumidor y empresa), que siguen siendo el principal motor de facturación.

La API, con un uso creciente por parte de desarrolladores y empresas que integran los modelos de OpenAI en sus propios productos.

Nuevas líneas de negocio, como la publicidad incipiente dentro de ChatGPT y herramientas de codificación como Codex

Con datos de trimestres anteriores, la compañía había señalado que la parte empresarial representaba ya más del 40% de la facturación y que aspiraba a alcanzar la paridad con el negocio de consumo antes de que terminara el año.

La sombra de Anthropic

El anuncio llega en plena carrera con su principal rival, Anthropic (creadora de Claude), que en mayo de 2026 declaró un ritmo de ingresos propio superior a los 47.000 millones de dólares, por encima de la cifra ahora reportada por OpenAI. Conviene matizar que ambas empresas podrían calcular esta métrica con criterios distintos, por lo que la comparación directa debe tomarse con cautela.

Anthropic también se ha adelantado en el plano regulatorio: presentó su propia solicitud confidencial de salida a bolsa ante la SEC el 1 de junio de 2026, una semana antes de que OpenAI hiciera lo propio el 8 de junio, en lo que supone una respuesta directa al movimiento de su competidor. En el terreno de la valoración, Anthropic cerró su ronda Serie H de mayo en 965.000 millones de dólares, superando a los 852.000 millones en los que se valoró OpenAI en su ronda de marzo, un vuelco relevante en el liderazgo de valoraciones dentro del sector de la inteligencia artificial generativa.

El camino hacia la IPO de OpenAI: ¿este año o 2027?

Existen versiones contrapuestas sobre el calendario, ya que Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, espera que la salida a bolsa se produzca “tan pronto como a finales de este año o, como muy tarde, el próximo”. Sin embargo, según una información previa de The New York Times, el calendario se habría retrasado desde el otoño de 2026, inicialmente previsto, hasta 2027. La razón: Altman mantendría como referencia una valoración de 1 billón de dólares para el debut bursátil, y el equipo asesor de la compañía habría planteado dos alternativas —esperar hasta 2027 para alcanzar ese objetivo, o rebajar las pretensiones de valoración para salir antes—, decantándose la dirección por la primera opción.

Lo que sí es un hecho confirmado es que OpenAI presentó de forma confidencial un borrador del formulario S-1 ante la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense el 8 de junio de 2026, el primer paso formal y habitual antes de cualquier oferta pública inicial, sin que ello implique todavía una fecha de cotización en firme. El mercado previsto sería la Bolsa de Nueva York (NYSE)

Beneficios, pérdidas y el reto de la rentabilidad de OpenAI

El crecimiento de ingresos no ha ido acompañado de rentabilidad:

El gasto total de OpenAI en 2025 ascendió a unos 34.000 millones de dólares, repartidos entre investigación y desarrollo (~19.200 millones), ventas y marketing (~5.700 millones) y coste de ingresos, principalmente cómputo de inferencia (~7.500 millones).

La compañía pagó 17.200 millones de dólares a Microsoft en concepto de diversos servicios.

La pérdida neta de 2025 se disparó hasta 38.500 millones de dólares, aunque una parte muy significativa (unos 30.000 millones) corresponde a un ajuste contable extraordinario ligado a la reestructuración societaria de OpenAI, sin salida de caja real. Excluyendo ese efecto, la pérdida operativa “real” rondaría los 8.000 millones de dólares.

En el primer trimestre de 2026, OpenAI consumió 3.700 millones de dólares en caja, más de la mitad de los 5.700 millones de dólares de ingresos del periodo, lo que arroja un ratio de pérdida operativa de hasta el 122% sobre ingresos.

El propio Brockman reveló en un testimonio judicial que el gasto en cómputo de OpenAI podría alcanzar los 50.000 millones de dólares solo en 2026, más de 130 millones de dólares al día.

Para dimensionar el reto: a una valoración de referencia de 1 billón de dólares, OpenAI cotizaría a un múltiplo de aproximadamente 25 veces ingresos, frente a las 12 veces de Microsoft, las 6 veces de Google o las 20 veces que se atribuyen a Anthropic. Son múltiplos que solo se sostienen si el hipercrecimiento actual se mantiene en el tiempo.

Turbulencias en la cúpula directiva

El impulso comercial coincide con movimientos relevantes en el equipo directivo. OpenAI ha nombrado a Dali Rajic, anteriormente presidente y director de operaciones de la empresa de ciberseguridad en la nube Wiz, como nuevo Chief Revenue Officer (director de ingresos), en sustitución de Dennis Dresser, que había llegado desde Salesforce en diciembre de 2025 y abandona el cargo tras apenas ocho meses. Brockman justificó el cambio señalando que la forma en que se adopta la tecnología está cambiando con rapidez y que el nuevo CRO deberá convertir la experiencia acumulada por OpenAI en ejecución comercial.

A ello se suman otras salidas de peso: Fidji Simo, directora ejecutiva de la división de aplicaciones y considerada la segunda al mando de la compañía, renunció el mes pasado para tratarse una enfermedad crónica, y Brad Lightcap, hasta entonces director de operaciones, dejó la empresa el 11 de agosto. Este goteo de salidas voluntarias de altos ejecutivos, justo en la antesala de una eventual salida a bolsa, ha generado cierta inquietud entre los inversores.

El contexto de mercado no ayuda

La referencia cercana de SpaceX, cuyas acciones llegaron a subir hasta 225 dólares en su primera semana de cotización para después caer gradualmente por debajo del precio de emisión, con un sentimiento minorista muy por debajo de lo esperado, ha llevado a los asesores de banca de inversión a concluir que la ventana actual para una oferta de la magnitud de la de OpenAI dista de ser ideal. Este es uno de los factores detrás de la prudencia de Altman a la hora de fijar el calendario definitivo.