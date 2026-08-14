La SEC aplaza sus decisiones clave y mantiene al mercado cripto en vilo

El mercado cripto cotiza con movimientos contenidos porque toda la atención está puesta en la SEC, que iba a celebrar hoy a las 10:00 (hora del Este de EE.UU.) una reunión abierta clave para votar si publicaba “Regulation Crypto”, su primera propuesta formal de normas específicas para activos digitales. Sin embargo, la propia SEC canceló esa reunión de forma ayer por la tarde, alegando “un problema de agenda imprevisto”, sin fijar nueva fecha.

Ese vacío informativo, unido a un contexto macro relativamente tranquilo, es lo que explica la calma en el precio: el mercado espera novedades regulatorias que, de momento, no llegan.

Bitcoin y el resto de criptos

Bitcoin cotiza en 62.700$, con un retroceso del -1% en la sesión. El rango intradía se mueve entre un mínimo de 62.669,73$ y un máximo de 63.542,38$, una horquilla estrecha que confirma la sesión tranquila de hoy. La perspectiva de largo plazo es más reveladora: en los últimos doce meses Bitcoin ha llegado a tocar un máximo de 126.198,07$ y un mínimo de 57.747,77$, lo que sitúa el precio actual muy por debajo de sus máximos históricos recientes, en una fase de consolidación tras la fuerte corrección de los últimos meses.

Ethereum se mueve en la misma tónica bajista suave, con un precio de 1.875$ (-0,6% intradía), oscilando hoy entre 1.868$ y 1.889$. Su rango de 52 semanas —de 1.506$ a 4.953$— ilustra un desplome aún más severo que el de Bitcoin desde sus máximos, reflejo de las salidas de capital en altcoins y de la incertidumbre regulatoria sobre activos tokenizados que pesa especialmente sobre el ecosistema de contratos inteligentes.

El telón de fondo macro no es hostil: la inflación estadounidense se situó en julio en el 3,4% interanual y la subyacente en el 2,5%, ambas moderándose respecto al mes anterior, lo que ha impulsado a la renta variable estadounidense a nuevos máximos históricos esta semana. Sin embargo, el Índice de Miedo y Codicia se mantiene anclado en 29 puntos —zona de “miedo”—, señal de que el capital cripto todavía no está replicando el optimismo bursátil, en buena medida por la parálisis regulatoria que rodea a la SEC.

El fondo del asunto: ¿Qué estaba en juego con la SEC?

La reunión cancelada no era un trámite menor. El organismo, de mayoría republicana bajo la presidencia de Paul Atkins, iba a decidir si abría a consulta pública “Regulation Crypto”, un marco que crearía un régimen de oferta a medida para “determinados contratos de inversión vinculados a activos criptográficos”. En la práctica, la propuesta habilitaría:

Exenciones de registro de hasta cuatro años para startups cripto que buscan financiación

Límites de recaudación de fondos sin necesidad de registrarse como valores durante periodos de doce meses

Una vía de salida de la jurisdicción de la SEC para tokens que dejen de depender de un equipo de desarrolladores como motor de valor (superando así la prueba Howey que hoy los clasifica como valores)

Habría sido el primer proceso formal de reglamentación cripto de la era Atkins, tras meses de orientación informal revocable. Bloomberg incluso adelantó que la SEC podría anunciar el mismo día una segunda pieza clave: la “exención de innovación” para permitir la negociación de acciones tokenizadas en EE. UU.

Ninguna de las dos cosas ocurrió. La SEC decidió retrasar de nuevo la exención de tokenización después de que Wall Street —representado por directivos de NYSE, Nasdaq y Cboe— y la propia Casa Blanca plantearan dudas sobre su base legal y su impacto en la estructura del mercado. El motivo de fondo es evitar interferir en la negociación en curso sobre la Sección 10505 de la Ley CLARITY, la cláusula que regularía el tratamiento de valores tokenizados en el Congreso; una jugada unilateral de la SEC podría romper el frágil consenso legislativo alcanzado hasta ahora.

La cancelación llega, además, justo después de que el Senado no lograra iniciar antes del receso de agosto la votación de la Ley CLARITY sobre estructura de mercado de criptoactivos, cuyo voto de cierre (con el umbral de 60 votos) ya no se espera antes del 15 de septiembre. La interferencia podría ser política, ya que con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte, ciertos senadores —incluidos republicanos afines a la Administración— podrían preferir que sea el Congreso, y no una agencia independiente, quien se lleve el mérito de dotar de claridad regulatoria al sector.

Próximos catalizadores a vigilar

Nueva fecha de la reunión de la SEC: aún no hay calendario confirmado para retomar el voto sobre “Regulation Crypto”. Si finalmente se aprueba proponerlo, se abriría un periodo de comentarios públicos de entre 30 y 60 días, seguido de revisiones y un voto final; el cumplimiento efectivo no llegaría probablemente antes de 2027.

Voto de cierre de la Ley CLARITY en el Senado, 15 de septiembre: es el catalizador legislativo más relevante, ya que definiría el reparto de competencias entre la SEC y la CFTC sobre el mercado cripto y despejaría (o no) el camino para la exención de tokenización.

Primera reunión del Comité Asesor de Innovación de la CFTC, 20 de agosto: centrada en activos cripto, IA y mercados de predicción; podría aportar mayor claridad regulatoria sobre derivados cripto, un terreno donde la CFTC se está moviendo con más determinación que la SEC.

Exención de innovación para acciones tokenizadas: sigue en el limbo, condicionada a que avance la negociación sobre la Sección 10505 de la Ley CLARITY; sería un catalizador estructural de gran calado para las bolsas y los brókeres tradicionales si finalmente se destraba.

Agenda macro: con la inflación moderándose, el mercado seguirá muy atento a próximos datos de precios en EE.UU. y a las señales de la Reserva Federal, factores que en las últimas semanas han beneficiado más a la renta variable que a las criptomonedas, precisamente por la incertidumbre regulatoria descrita.

En conjunto, el mercado cripto vive hoy una sesión de transición: sin sobresaltos de precio, pero con la mirada puesta en un regulador que, en lugar de aportar la claridad esperada, ha añadido una dosis extra de incertidumbre al aplazar sine die sus dos grandes decisiones del día.