El Ibex 35 empieza fuerte la semana

El Ibex 35 ha comenzado con fuerza la semana. El optimismo en las bolsas asiáticas se ha transmitido a Europa y los selectivos de los principales países de la Eurozona están cotizando en verde. El selectivo español es el que más sube y repunta un 1%, con la vista puesta en la temporada de resultados, que empieza mañana con Enagás pero que trasladará la atención al jueves con Bankinter. El sector bancario es el más importante para el Ibex 35, por lo que las cifras de Bankinter marcarán el tono de la banca.

Empresas que más suben del Ibex 35

La banca está impulsando al Ibex 35 en la sesión de hoy, con el repunte de las acciones de Banco Sabadell y BBVA. En el caso de Sabadell, está recuperando parte de las caídas del viernes pasado, que es cuando se descontó que la OPA no salía adelante. Por su parte, BBVA continúa las subidas gracias al optimismo que causó el nuevo programa de recompras de acciones. Indra también se cuela entre las que más suben. Las próximas semanas es probable que veamos un incremento de volatilidad en la bolsa española por las presentaciones de resultados pero de momento se afrontan con optimismo.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Grifols son las más bajistas del Ibex 35, aunque no se ha conocido ninguna noticia negativa. Aena o Cellnex también se cuelan entre las que más caen pero en general el sentimiento del mercado es positivo y apenas vemos rojo dentro del índice español.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.