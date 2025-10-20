Las acciones de BBVA están subiendo con fuerza también en la sesión de hoy después de que el viernes repuntaran un 6%. En total, ya estamos hablando de una subida del 9,7% en apenas dos días después de haber fracasado la OPA. ¿De dónde vienen estos repuntes?

Las acciones de BBVA se disparan tras el fracaso de la OPA

Tal y como hemos explicado en varias ocasiones, las acciones de BBVA subieron por la eliminación de la prima entre sus acciones y las de Sabadell. Sin embargo, hay otro motivo que ha animado a los inversores y es el anuncio del nuevo plan de recompra de acciones. Este podría rondar los 700-900 millones de euros, ya que según la compañía se basarán en el exceso de capital con respecto a su objetivo CET1 (que recoge el capital con el que cuenta la compañía y se compara con los activos ponderados por riesgo). Actualmente su ratio CET1 está por encima del 13% (13,34% en su última presentación) y su objetivo es del 12%, por lo que tiene cierto margen de remuneración al accionista.

Además del nuevo plan, vuelve a poner en marcha el anterior plan de recompras por un valor de unos 1.000 millones de euros y repartirá dividendos por unos 1.800 euros. Esto puede haber animado a los inversores y era algo que ya estaba contemprado que ocurriría si la OPA fracasaba, pero como el mercado descontaba éxito en la operación el movimiento al alza ha sido brusco. BBVA reportará sus resultados trimestrales el 30 de octubre, por lo que los inversores pondrán el foco en el volumen de crédito y margen de intereses.

Las acciones de BBVA suben un 84% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

