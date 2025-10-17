Después de que ayer se conociera el fracaso de la OPA BBVA-Sabadell, con una aceptación del 25,5%, los inversores ya empiezan a pensar qué hacer con sus títulos de las acciones a nivel individual. En ese contexto, las acciones de BBVA se están disparando un 7% en estos momentos, mientras que las de Sabadell están desplomándose más de un 6,5%. Esta era la evolución que esperábamos si la OPA fracasaba, pero ¿Qué hacer ahora con las acciones de BBVA y Sabadell?

Las acciones de BBVA se disparan un 7%

Las acciones de BBVA se están disparando un 7% en el inicio de jornada de hoy después del fracaso de la OPA BBVA-Sabadell. El primer motivo de este despegue es el fracaso en sí mismo de la OPA, ya que cuando se inició la operación, al ser un canje de acciones, el precio de las acciones de BBVA (entidad compradora) cayó, mientras que las de Sabadell subieron (entidad comprada). De esta forma, la prima ofrecida se cerró prácticamente en las primeras sesiones.

Además, hay que incluir el plan de recompra de acciones adicional que BBVA anunció ayer y que aún no conocemos el importe exacto. Pensamos que el importe de la recompra podría rondar los 700-900 millones de euros, lo que sumado a los otros más de 900 millones de euros que el banco tenía pendiente de ejecutar también como recompras, estaríamos hablando de un total de hasta 1.800 millones de euros en recompras de acciones.

Las acciones de Sabadell se desploman casi un 7%

Las acciones de Sabadell están sufriendo una corrección del 7%. Esto era algo previsible por la eliminación de parte de la prima por los motivos expuestos en el apartado anterior. Ahora la duda viene de si esto será una caída momentánea o perdurará en el tiempo. Pensamos que es más probable el primer escenario, ya que la realidad es que las acciones reaccionaron para ajustar la prima en la primera oferta de la OPA y en el incremento ofrecido por BBVA. En cualquier caso, ahora se pone el foco en sus resultados del 13 de noviembre.

En nuestra opinión, este es el mejor resultado para los accionistas de ambos bancos, dadas las dificultades que afrontaba el proceso con el veto del gobierno y que afectaba directamente a la rentabilidad de la operación.

Las acciones de BBVA (velas verdes y rojas) suben un 78% en este 2025, mientras que las de Sabadell (velas azules y blancas) suben un 60%.

Fuente: Plataforma de XTB

