Después de las caídas del viernes, que rondaron el 7%, las acciones de Sabadell están subiendo en la sesión de hoy casi un 4% y parece que los inversores ya están olvidando el resultado de la OPA BBVA-Sabadell. Todo ello antes de que la banca española empiece a reportar sus cifras del tercer trimestre del año.

Las acciones de Sabadell recuperan terreno

Aunque no se ha recuperado todo el terreno perdido, las subidas de hoy de las acciones de Sabadell están permitiendo cerrar parte de la caída que se anotó el viernes. Una de las dudas de los inversores eran si fracasada la OPA, las acciones de Sabadell navegarían sin rumbo o bien se hundirían. De hecho, sus directivos llegaron a afirmar que subirían achacándolo a un tema de múltiplos. Aunque todavía es pronto para hablar de ese escenario, la realidad es que el movimiento de hoy entra dentro de lo normal.

Después de fuertes caídas, lo normal es ver un repunte si la noticia que provocó la caída no tiene un impacto grande en el valor fundamental del negocio. Este es el caso de la OPA, que provocó que los precios de las acciones de Sabadell y BBVA se ajustaran por la prima ofrecida. Una vez no hay ya prima, el mercado se fijará en el desempeño de la compañía. En este caso, Sabadell reporta sus cifras el 13 de noviembre, pero para esas fechas ya deberíamos saber cuál ha sido el tono del sector bancario ya que Bankinter lo hace este jueves, Santander el miércoles 29 de octubre, BBVA el 30 de octubre y tanto Caixa como Unicaja lo harán el 31 de octubre. Es decir, a no ser que las cifras sean sustancialmente diferentes a las del resto del sector, es probable que las acciones de Sabadell ya hayan tomado un rumbo en función de los números reportados por el resto de empresas.

Las acciones de Sabadell suben un 68% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

