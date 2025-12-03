El Ibex 35 en máximos gracias a Inditex

En EE. UU., los datos laborales reavivan los temores de desaceleración , con el mercado descontando un recorte de tipos de la Fed y las criptomonedas mostrando fuerte volatilidad.

El Ibex marca nuevos máximos impulsado por Inditex , mientras los valores cíclicos acompañan las subidas y Enagás destaca en negativo tras la rebaja de Citi.

Los mercados viven una jornada nuevamente tranquila que mantiene el tono positivo a la espera de las reuniones de los bancos centrales de las próximas semanas. En el caso del Ibex 35, el índice ha marcado un nuevo máximo histórico impulsado por los resultados de Inditex. En conjunto, las cifras del gigante textil confirman la solidez de su modelo y la eficacia en la ejecución, apoyadas en la buena acogida de las colecciones y un control disciplinado del gasto. Aunque el crecimiento reportado pueda parecer moderado, los datos ajustados por divisa y la evolución de los márgenes reflejan un negocio altamente rentable, bien gestionado y con un potencial de expansión significativo. La compañía continúa combinando crecimiento, innovación y disciplina financiera, consolidándose como referente global del sector.

Indra ha sido otro de los nombres propios de la sesión en el Ibex. La falta de avances hacia un acuerdo de paz en Ucrania ha apoyando a las compañías ligadas a defensa. Además, Bruselas ha propuesto recaudar 210.000 millones de euros en nuevas ayudas para Ucrania, respaldadas por activos rusos congelados. La iniciativa —que permitiría aprobar sanciones sin unanimidad— busca garantizar el apoyo financiero a Kiev y sortear eventuales bloqueos de países con posiciones más próximas a Rusia.

En el plano sectorial, las industrias más cíclicas del Ibex 35 también contribuyen al avance del mercado. Los bancos cotizan al alza, con Sabadell a la cabeza, mientras que otras compañías ligadas a materias primas y consumo discrecional avanzan de forma moderada.

En el lado negativo dentro del Ibex 35, Enagás cae con fuerza después de que Citi rebajara su recomendación a Venta desde Neutral, al considerar que la relación riesgo-beneficio se ha deteriorado. La firma de análisis apunta a riesgos regulatorios y a la posible reducción de incentivos, lo que, en su opinión, podría provocar un escenario desfavorable para la energética de cara a 2026.

EEUU sigue poco a poco recuperando

En Wall Street, cerca de 300 compañías del S&P 500 registraron avances pese a la debilidad de la mayoría de las grandes tecnológicas. Microsoft cedió un 2% tras publicarse que la compañía había rebajado sus expectativas sobre la inversión empresarial en nuevos productos de inteligencia artificial.

En el plano macroeconómico, las empresas estadounidenses redujeron sus nóminas en noviembre en la mayor cuantía desde principios de 2023, aumentando los temores sobre una desaceleración más acusada del mercado laboral. En estos momentos parece claro que la atención debería centrarse en este debilitamiento más que en una inflación ya situada en el rango del 2%–3%. Aunque podría haber divergencias entre los miembros de la Fed, el mercado descuenta con firmeza un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana.

Precisamente Donald Trump se ha pronunciado hoy sobre el futuro presidente de la FED, y parece que todos los caminos llevan a su asesor Kevin Hassett, que sería bien recibido por el mercado dada su apuesta por tipos de interés más bajos, y que recientemente afirmó que su prioridad sería facilitar “préstamos para automóviles más económicos y un acceso más fácil a las hipotecas”.

Otros datos mostraron que el sector servicios se expandió ligeramente en noviembre, mientras que el índice de precios pagados retrocedió a mínimos de siete meses.

Metales y bitcoin con protagonismo

Pocos cambios en los metales preciosos. A falta de una semana para la reunión de la Fed, el oro se estabiliza en el entorno de los 4.200 dólares la onza, mientras que la plata se acerca a los 60 dólares, y el cobre cotiza en máximos históricos. Los tres metales han alcanzado nuevos máximos históricos a la vez por primera vez desde 1980.

Por otro lado, las criptomonedas siguen viviendo su particular volatilidad. El precio se desplomó el lunes tras los comentarios del director ejecutivo de Strategy, Phong Le, quien afirmó que podrían recurrir a la venta de la criptomoneda si fuera necesario para pagar deudas.

Tampoco ayudaron las palabras del gobernador del Banco de Japón, que alimentó las expectativas de una subida de tipos en el país nipón. Los inversores japoneses, grandes exportadores de capital en el mundo, podrían verse atraídos por rentabilidades más altas de los bonos locales que les llevase a vender activos de riesgo como las acciones americanas o criptomonedas.

Bitcoin luego recuperó terreno ayer, con los inversores señalando el plan del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, de revelar las medidas detrás de una "exención de innovación" para las empresas de activos digitales, y la decisión de Vanguard de permitir que los ETF y los fondos mutuos que contienen principalmente criptomonedas se negocien en su plataforma.

Hoy mantiene el tono positivo recuperando poco a poco la confianza de los inversores.