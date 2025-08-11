El Ibex 35 inicia la semana a la baja lastrado por los bancos

Inicio de semana a la baja en los principales selectivos europeos, entre ellos el Ibex 35, que tiene en su punto de mira los 15.000 puntos, a falta de nuevos catalizadores que les ayuden a buscar sus máximos históricos. De momento, las presentaciones de resultados han dejado algunas dudas en las compañías del Viejo Continente mientras que en EEUU la situación es más optimista.

El Ibex 35 se ve lastrado por las caídas de Indra y la banca

El Ibex 35 arranca la jornada con caídas del 0,60% cotizando en niveles de 14.750 puntos, lastrado por Indra y los bancos. La semana pasada el sector predominante del selectivo nacional, tuvo un comportamiento excepcional y en el inicio de la sesión estamos viendo algunas tomas de beneficios típicas en esta época del año. La prima negativa entre BBVA y Sabadell se extiende ahora hasta el 7%, en unas semanas cruciales de cara a final de mes antes de poder tomar una decisión definitiva sobre la OPA.

Entre los valores con mayores subidas del día encontramos a las empresas del sector turismo, que consiguen mantenerse al alza gracias a la caída en los precios del petróleo.

En el lado de las caídas destaca un día más Indra, que sufre las consecuencias de una posible paz en Ucrania y los malos datos trimestrales publicados por las empresas del sector.

Reunión de Trump y Putin en el horizonte

En Wall Street, en una semana marcada en rojo por los datos de inflación que se publicarán mañana, Nvidia y AMD han acordado pagar el 15% de sus ingresos por las ventas de chips de inteligencia artificial en China al gobierno de Estados Unidos en un acuerdo para asegurar licencias de exportación. Los mercados esperan la evolución de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras Trump y Putin se preparan para reunirse en Alaska el viernes.

El fin de semana fue testigo de una intensa diplomacia entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos, que quieren reunirse con Trump antes de su encuentro. Putin exige que Ucrania ceda toda su área oriental del Donbass a Rusia, así como Crimea, que sus fuerzas anexaron ilegalmente en 2014, como condición para desbloquear un alto el fuego y entrar en negociaciones sobre un acuerdo duradero, lo cual vemos poco probable.

El bitcoin cerca de superar máximos históricos

Las materias primas, han comenzado con movimientos significativos. Los futuros de soja suben después de que Trump publicara en redes sociales su esperanza de que China aumente significativamente sus compras de soja estadounidense, mientras los precios y las acciones del litio se dispararon después de que el gigante de las baterías Contemporary Amperex Technology detuviera las operaciones en una importante mina en China.

Por otro lado, el Bitcoin se acerca a un nuevo máximo histórico, respaldado por una fuerte demanda de inversores institucionales y compradores corporativos que está ayudando a impulsar todo el mercado de criptomonedas.