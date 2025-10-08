El Ibex 35 lidera la sesión europea

El Ibex 35 se anota una sesión de fuertes subidas y rompe la barrera psicológica de los 15.700 puntos. Los inversores ponen la mira en los máximos históricos que alcanzó en 2007, aunque lo cierto es que no vemos actualmente catalizadores para ello. En general, el sentimiento de las bolsas ha sido muy positivo.



Movimientos en el Ibex 35

Las acciones de ArcelorMittal han despuntado con fuerza, subiendo más de un 6%. También le ha seguido Acerinox, pero con subidas más moderadas. Esto se debe a que se ha confirmado la propuesta de la UE para imponer aranceles del 50% a las importaciones de acero, así como una reducción de casi el 50% en la cuota a partir de la cuál se empieza a imponer el arancel. Según nuestros cálculos, los aranceles afectarán al 60% del acero importado, que ronda los 50 millones de toneladas. Las subidas de Arcelor son mayores que las de Acerinox porque la primera tiene mayor dependencia de Europa (44% de sus ingresos, frente el 35% de ingresos para Acerinox). Por su parte, las acciones de IAG también han subido más del 2%, después de que la compañía mantuviera sus expectativas estables para lo que resta del año.

La parte baja ha estado copada por Aena, que sufre el golpe de la batalla con Ryanair. La aerolínea ha anunciado que recortará 1,2 millones de asientos para el verano del 2026 en los aeropuertos españoles y sigue quejándose por las nuevas tasas aeroportuarias. En este contexto, ni el operador ni la aerolínea salen ganando. Acciona Energía o Inditex también han estado en la parte baja de la tabla.

Otros mercados

Los índices europeos también han tenido fuertes alzas, con el DAX y el CAC subiendo alrededor de un punto porcentual. El sector del lujo y de la moda ha ayudado a los repuntes. En Wall Street también todos los índices están subiendo con fuerza, a pesar de que las dudas sobre la sostenibilidad del sector IA siguen vigentes. Sin ir más lejos, OpenAI tiene comprometidos alrededor de un trillion de dólares en acuerdos, lo que nos parece una cifra complicada de pagar para la compañía.

La sesión ha estado protagonizada de nuevo por el oro, que ha roto los 4.000 dólares y de momento ha tenido el mejor año hasta la fecha desde 1979. La debilidad del dólar, los conflictos geopolíticos y las compras de los bancos centrales están respaldando las subidas, aunque el potencial de subida ya puede estar mermado. El petróleo ha repuntado ligeramente y el dólar ha tenido una buena jornada frente al euro.