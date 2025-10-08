¿Por qué hoy suben las acciones de IAG?

Los viajes premium de IAG se mantienen sólidos
La aerolínea busca la producción de combustible sostenible en el marco de los mandatos de la UE
Las acciones de IAG acumulan una mañana de subidas en bolsa, escalando un 2,05% hasta los 4,58 euros. El inversor de la aerolínea está contento y la respuesta está en una convención celebrada dentro de la Península Ibértica.
IAG mantiene sus previsiones
Luis Gallego, CEO de IAG, acaba de confirmar en el Festival Mundial de Aviación de Lisboa que los viajes premium se mantienen sólidos, mientras que los viajes en turista podrían sufrir aunque menos de lo esperado a consecuencia de los aranceles estadounidenses. IAG mantiene sus previsiones tras un primer trimestre muy sólido, y la compañía se mantiene optimista sobre la recuperación de los viajes transatlánticos, tal y como ha reforzado en su discurso Luis Gallego. En paralelo, IAG ha incrementado su inversión en planes para producir combustible de aviación sostenible en el marco de los mandatos de la UE, aunque advierte de que está en desacuerdo con los incentivos europeos.
Aun así, durante el verano de 2025 las huelgas de controladores aéreos han aumentado, señal que alerta a los accionistas no sólo por el hecho en sí, sino también por el lento avance de las conversaciones para aliviar estas interrupciones.
British Airways se expande
Además, se ha dado a conocer que British Airways, la principal empresa del grupo, va a implementar un tercer vuelo diario entre Londres Heathrow y Nueva Delhi el próximo año, además de aumentar los asientos de primera clase este mismo mes en los vuelos entre Londres y Bombay. Este anuncio se produce tras la firma de un acuerdo de libre comercio entre ambos países en julio.
En el conjunto del año, las acciones de IAG suben un 28%.
¿Cómo comprar acciones de IAG?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG (IAG.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
