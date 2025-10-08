Las acciones de Indra marcan nuevos máximos históricos tras subir un 2% durante la jornada de hoy. La principal causa es el contexto de elevada tensión geopolítica junto con el incremento de gasto militar por parte de todos los miembros de la OTAN. El recrudecimiento de los conflictos bélicos y el aumento de las dudas del mercado con las negociaciones de los acuerdos de paz están siendo un impulso para el sector de defensa y armamento en su conjunto, lo que sostiene los máximos en las acciones de Indra.

En su última presentación, Indra mostró unos resultados financieros muy sólidos, con un incremento de más del 88% en beneficio neto y una cartera récord de pedidos, además de ejecutar adquisiciones relevantes y participar en grandes proyectos europeos de defensa, entre los que destaca el nuevo software del "Eurofighter". A esto se suma que Morgan Stanley ha elevado la recomendación sobre la cotizada española a "sobrecomprar", reforzado el atractivo de sus acciones.

Las acciones de Indra lideran las subidas del Ibex

Las acciones de Indra se encuentra en “subida libre”, tras superar el nivel de los 40 euros, en lo que supone nuevos máximos históricos.

Gráfica de Indra con velas mensuales

Fuente : Plataforma de XTB

Las acciones de Indra lideran las subidas dentro del Ibex 35 durante este año, con una revalorización del 130%, reflejando especial fortaleza y favoritismo por parte de los inversores institucionales. La empresa presidida por Ángel Escribano afianza su posición tanto en defensa como en tecnología y mantiene una proyección optimista para los próximos años, encuadrada en un momento de auge del sector defensa europeo.

