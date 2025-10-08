El Nasdaq 100 roza los 23.000 puntos

Los índices estadounidenses se tiñen de verde a pesar del estancamiento presupuestario y el cierre en curso del gobierno federal americano. Los inversores parecen ignorar el caos político en Washington, centrándose en cambio en el rendimiento de las empresas tecnológicas, que continúan impulsando el mercado.

El Nasdaq 100 es el índide de Wall Street que más sube en la apertura, al anotarse un ascenso del 0,7%, mientras que el S&P 500 crece 4 décimas. Esto mantiene la tendencia de varios meses de dominio de las compañías de inteligencia artificial y del sector tecnológico, que están captando una proporción cada vez mayor del capital de mercado, desplazando a las empresas más pequeñas y tradicionales del foco de atención de los inversores.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Las empresas de los sectores tecnológico y de salud registran los mejores desempeños, mientras que los sectores energético y financiero presionan a la baja los índices. Las fuertes alzas en los metales preciosos, especialmente en oro, plata y paladio, junto con el avance de los índices a pesar de las tensiones políticas, indica que los inversores están incorporando en precio la llamada “Debasement Trade”. Este término se refiere a una búsqueda de refugio en activos tangibles y digitales, ante la creciente preocupación por la deuda pública y el valor real del dólar.

Las subidas continúan a pesar de los resultados de Oracle, que reveló haber gastado 100 millones de dólares en el alquiler de chips de Nvidia, lo que generó ciertas dudas sobre la eficiencia de costes de estos proyectos y de la propia empresa. En este contexto, la startup de Elon Musk, xAI, ya ha recaudado 20.000 millones de dólares para la compra y alquiler de chips de Nvidia. La propia Nvidia también figura entre los inversores que financian el proyecto.

En segundo plano permanece la tensa situación política: el Senado estadounidense rechazó ayer otro proyecto de presupuesto republicano, y el gobierno federal sigue cerrado, sin perspectivas de que la situación cambie en el corto plazo.

En este entorno, los inversores esperan la publicación de las actas de la última reunión de la Fed, que se conocerán esta tarde. El mercado confía en que el documento ofrezca mayor claridad sobre cómo la Reserva Federal evalúa la situación y de qué forma el cierre del gobierno influye en su proceso de toma de decisiones.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente: Plataforma de XTB

Desde un punto de vista técnico, el precio se mantiene dentro de un canal alcista de largo plazo, cuya banda inferior ha actuado como soporte durante varios meses. La estructura de tendencia sigue intacta y la dinámica del movimiento sugiere que los compradores aún controlan el mercado. En estos momentos confluyen la media móvil exponencial de 25 periodos (EMA25) y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Mantener esta zona es crucial para preservar el impulso alcista.

Noticias corporativas del Nasdaq 100

Confluent (CFLT.US): La empresa de software e infraestructura de bases de datos anunció que busca un nuevo comprador. El precio de la acción sube un 10%.

Rocket Lab (RKLB.US): La compañía dedicada al diseño y fabricación de cohetes continúa su tendencia alcista, con un alza del 9% tras anunciar un contrato con un operador japonés de satélites.

Anglogold (AU.US): La minera de oro sube un 2% impulsada por el sentimiento alcista en los metales preciosos.

QuantumScape (QS.US): El fabricante de baterías sube un 5% tras anunciar una colaboración con Murata en un nuevo proyecto.