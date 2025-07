El Ibex 35 lidera las caídas en Europa mientras Wall Street alcanza nuevos máximos

Los principales índices bursátiles internacionales presentan un comportamiento desigual en este mes de julio. Mientras los mercados estadounidenses alcanzan nuevos máximos impulsados por la inteligencia artificial, el Ibex 35 lidera las caídas en Europa, reflejando un escenario de mayor debilidad en el Viejo Continente. El Ibex 35 se ve presionado principalmente por la corrección de algunos de sus valores más representativos y por el rendimiento errático del sector bancario, que tiene un peso dominante dentro del selectivo español. A esto se suman las crecientes dudas sobre el impacto económico de los aranceles y unos datos débiles procedentes del sector financiero en Estados Unidos, que han moderado el entusiasmo inversor. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Frente a este contexto, sectores defensivos como las utilities han mostrado un mejor comportamiento dentro del Ibex 35, beneficiándose de su perfil conservador y del descenso en la rentabilidad de los bonos europeos. Empresas como Fluidra o Merlin Properties han sido algunas de las favorecidas en la jornada. También destaca el impulso a compañías ligadas a materias primas, como Acerinox, gracias a los sólidos datos de crecimiento económico publicados en China. Cabe señalar que hoy es el último día para adquirir acciones de Acerinox con derecho a recibir el dividendo de 0,31 euros brutos por acción, que se abonará el próximo viernes. Nuevos máximos en Wall Street En Estados Unidos, los índices marcan nuevos máximos históricos, liderados por el sector tecnológico. Las acciones de Nvidia y AMD repuntaron tras conocerse que retomarán la venta de chips a China. Sin embargo, el sector financiero tuvo un desempeño dispar: Wells Fargo cayó por la rebaja de sus previsiones de ingresos netos por intereses, mientras JPMorgan y Citigroup sorprendieron al alza por el aumento de comisiones derivadas de la volatilidad del mercado. Desde el plano macroeconómico, la inflación subyacente en EE. UU. creció menos de lo previsto por quinto mes consecutivo, lo que genera dudas sobre si las empresas seguirán absorbiendo los efectos de los aranceles. Ya se han detectado subidas de precios en categorías como mobiliario, productos de vídeo y audio, y juguetes. En los mercados de deuda, la curva de tipos continúa empinándose, con un notable aumento en los tramos largos. Japón destaca como caso particular, con sus bonos alcanzando máximos de la última década debido a la incertidumbre política, la carga de deuda y la inflación sostenida. Respecto a las materias primas, el oro se mantiene a la espera debido a la inflación, mientras el petróleo continúa por debajo del umbral de los 70 dólares. En el ámbito cripto, el bitcoin ha sufrido una corrección desde sus recientes máximos y cotiza cerca de los 117.000 dólares, mientras el mercado espera la posible aprobación en el Senado de EE. UU. de nuevas leyes que beneficiarían a las criptomonedas y stablecoins.

