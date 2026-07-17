El Ibex 35 limita las caídas gracias a Repsol y las utilities

- El Ibex 35 resiste mejor que otras bolsas europeas gracias a su menor exposición al sector tecnológico, con Repsol y las utilities amortiguando las caídas.
- El mercado pone a prueba las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial mientras el nuevo modelo de Moonshot AI y el repunte del petróleo aumentan la volatilidad de las bolsas.
- El Ibex 35 resiste mejor que otras bolsas europeas gracias a su menor exposición al sector tecnológico, con Repsol y las utilities amortiguando las caídas.
- El mercado pone a prueba las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial mientras el nuevo modelo de Moonshot AI y el repunte del petróleo aumentan la volatilidad de las bolsas.
La menor exposición al sector tecnológico permite al Ibex 35 resistir mejor que otros índices europeos
El Ibex 35 cotiza con descensos moderados en una sesión marcada por la fuerte corrección del sector tecnológico a nivel mundial. La Bolsa española logra contener mejor las ventas gracias a su escasa exposición a las grandes compañías de inteligencia artificial, que vuelven a liderar las pérdidas tras el lanzamiento del nuevo modelo Kimi K3 de la china Moonshot AI.
Los inversores aprovechan la noticia para recoger beneficios en un sector que acumulaba fuertes revalorizaciones y cotizaba con valoraciones muy exigentes. El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) llegó a caer cerca de un 6%, ampliando su corrección por encima del 20% desde los máximos de finales de junio y entrando técnicamente en mercado bajista.
Repsol y las utilities sostienen al Ibex 35 mientras Inditex y el turismo ceden terreno
Dentro del Ibex 35, Repsol lidera las subidas apoyada en el fuerte repunte del precio del petróleo. El Brent supera los 86 dólares por barril y se encamina a registrar su mayor avance semanal desde abril tras la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que vuelve a poner el foco sobre los riesgos para el suministro energético mundial.
También destacan las utilities, que se benefician de su perfil defensivo en una jornada de elevada aversión al riesgo. En el lado contrario, compañías ligadas al consumo y al turismo, como Inditex, se sitúan entre las más castigadas ante el temor a que el encarecimiento de la energía termine afectando al consumo y mantenga elevadas las presiones inflacionistas.
Los mercados esperan los resultados para confirmar si la IA justifica sus valoraciones
La atención de los inversores se centra ahora en la temporada de resultados empresariales. Tras meses de fuertes subidas impulsadas por la inteligencia artificial, el mercado comienza a exigir pruebas de que las enormes inversiones realizadas por los grandes hyperscalers se traducirán en un crecimiento sostenido de ingresos y beneficios.
Mientras tanto, la combinación de una mayor competencia desde China, unas valoraciones muy elevadas y el repunte de la tensión geopolítica vuelve a incrementar la volatilidad en los mercados.
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