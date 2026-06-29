El Ibex 35 mantiene la cautela mientras Indra lidera las subidas cerca de máximos históricos

Nueva jornada de cautela para el Ibex 35 y el resto de bolsas europeas, que siguen digiriendo la fuerte volatilidad registrada la semana pasada tras la rotación sufrida por las grandes empresas tecnológicas. Aun así, el sentimiento de los inversores continúa siendo relativamente positivo gracias a las crecientes expectativas de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pueda consolidarse. Los mercados descuentan que la próxima reunión prevista en Catar podría servir para avanzar hacia una solución más estable del conflicto, aunque los recientes ataques sobre infraestructuras energéticas y embarcaciones en Oriente Medio recuerdan que la situación sigue siendo especialmente frágil.

¿Por qué el Ibex 35 sigue cerca de máximos históricos?

El Ibex 35 continúa moviéndose cerca de sus máximos históricos a la espera de nuevos catalizadores. Entre los valores más alcistas destaca Indra, que recupera parte del terreno perdido durante las últimas sesiones después de las fuertes correcciones provocadas por las dudas sobre algunos programas de defensa europeos. Los inversores continúan evaluando si parte del gasto militar previsto terminará redirigiéndose hacia nuevas tecnologías como los drones o los sistemas autónomos, un segmento que podría ganar protagonismo durante los próximos años.

También avanza Repsol, favorecida por el ligero repunte del precio del petróleo. Los últimos incidentes registrados en Oriente Medio han servido como recordatorio de que la reapertura total del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz todavía afronta importantes riesgos, manteniendo cierto apoyo para la cotización del crudo.

En el lado contrario, Cellnex lidera las caídas del Ibex 35 después de anunciar la finalización de su programa de recompra de acciones, un factor que elimina uno de los principales apoyos recientes para el valor.

En el plano macroeconómico, la inflación española volvió a mostrar signos de estabilización. El IPC mantuvo en junio una tasa interanual del 3,2%, mientras que la inflación subyacente se moderó hasta el 2,9%, reforzando la idea de que las presiones inflacionistas continúan reduciéndose pese a las tensiones energéticas vividas durante las últimas semanas. A pesar de ello, el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo sigue quedando relativamente lejos.

Wall Street recupera el pulso mientras el oro amplía las correcciones

En Estados Unidos, los inversores afrontan la recta final de uno de los mejores trimestres para el S&P 500 desde 2020. Después de cinco sesiones consecutivas de caídas, el índice consiguió poner fin a la racha negativa gracias al rebote de parte de las grandes tecnológicas, en un mercado que sigue debatiéndose entre las elevadas valoraciones del sector y la fortaleza que continúan mostrando los resultados empresariales.

En el ámbito corporativo, Comcast acapara parte de la atención después de anunciar la escisión de NBCUniversal y Sky en una nueva compañía cotizada. La operación fue recibida con fuertes subidas por el mercado, que considera que la separación permitirá desbloquear valor entre los accionistas y facilitar que cada negocio desarrolle una estrategia independiente.

En otros mercados, el oro prolonga las correcciones iniciadas la semana pasada pese al retroceso del dólar y a la estabilización de las rentabilidades de la deuda. A ello se suma la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de permitir que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, permanezca en su cargo mientras continúa el proceso judicial sobre su posible destitución. La sentencia refuerza la independencia del banco central y aumenta la credibilidad de que la Fed pueda mantener una política monetaria restrictiva si la inflación continúa mostrando resistencia, un escenario que sigue restando atractivo a activos que, como el oro, no generan rentabilidad.