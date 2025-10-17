El Ibex 35 muestra debilidad

- El Ibex 35 termina con dudas
El Ibex 35 termina la sesión plano en una jornada marcada por la volatilidad y que apuntaba a un cierre negativo. Los índices se han dado la vuelta, pero la remontada no ha llegado a todos los selectivos y el DAX se ha quedado rezagado.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del selectivo español las acciones de BBVA han repuntado más de un 6% y han llegado a subir más de un 10% en algunos momentos de la jornada después de que la OPA sobre Sabadell haya fracasado. Esta subida se achaca a la eliminación del descuento por la OPA y al anunciado plan de recompra de acciones que estimamos que puede ser de entre 700 y 900 millones de euros. Por otro lado, Cellnex también ha subido un 1,6% gracias a la venta de su negocio de centros de datos en Francia por 391 millones de euros. Esto le permitirá seguir saneando el balance reduciendo deuda y paliar las dificultades para generar flujo de caja libre.
En la parte baja de la tabla del Ibex 35 se ha ubicado Sabadell, retrocediendo un 6% debido a la eliminación de parte de la prima de la OPA. El fracaso no era algo descontado por el mercado y el castigo ha sido severo, pero se ha calmado a medida que la negatividad sobre la banca europea se ha relajado.
Otros movimientos
En Europa el DAX alemán ha sido el peor índice, con caídas de más del 1% por la debilidad del sector defensa y bancario. Las acciones de Rheinmetall se han desplomado más de un 6% por las conversaciones mantenidas entre Putin y Trump y que ha generado cierto optimismo, lo que perjudica al sector. Por otro lado, Deutsche Bank también ha terminado con caídas de más del 5%. En Wall Street estamos viendo movimientos sin una tendencia clara y con el Dow Jones como el índice que más resiste. Valores como Oracle están cayendo un 7% y en general la IA se anota una mala jornada a pesar de que ASML y TSMC han reportado buenos resultados, lo que daba una nota positiva.
El VIX se desploma un 8%, pero se mantiene por encima de 20, lo que indica cierta volatilidad esperada para esta temporada de resultados. El oro se ha anotado una caída de casi el 2%, pero esto no le ha impedido anotarse una de las mejores semanas de su historia. Por otro lado, el bitcoin también ha sufrido y se ha dejado un 8% en la semana.
