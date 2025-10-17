¿Qué hacer ahora con las acciones de BBVA y Sabadell?

- Las claves de BBVA y Sabadell
- La sobrevaloración de la banca
La OPA ya ha finalizado y los inversores ahora se plantean qué hacer con sus acciones de BBVA o Sabadell, en función del accionista en el que nos fijemos. En ese sentido, cabe recordar en qué momento del ciclo se encuentra la banca y qué atractivo tiene el sector.
Las acciones de BBVA y Sabadell siguen cotizando a múltiplos excesivos
Una vez hemos sacado la OPA de la ecuación, podemos fijarnos en cada compañía a nivel individual. En el caso de BBVA, está cotizando actualmente a un PER un 36% superior a su PER medio de los últimos 3 años y un 9% por encima de dos desviaciones estándar con respecto a la media. Aunque ahora realizará un nuevo programa de recompra de acciones, que estimamos que será de entre 700 y 900 millones de euros, pensamos que a pesar del impulso en el corto plazo, se realiza a un precio elevado y puede llegar a perjudicar al propio accionista en el largo plazo por no ser una buena asignación de capital. De hecho, pensamos que mantener un buen colchón para enfrentarse a un entorno de tipos de interés más bajos y la debilidad económica que está mostrando México, su principal mercado, es una gran opción.
En el caso de Sabadell, está cotizando a un múltiplo de beneficios un 36% por encima de su media y justo dos desviaciones estándar de su media. Por tanto, también estaría ya en niveles peligrosos en los que el potencial es poco atractivo, en nuestra opinión. Si bien actualmente la economía española está creciendo a un buen ritmo, el riesgo de concentración sigue vigente.
El 30 de octubre presentará resultados BBVA, mientras que Sabadell hará lo propio el 13 de noviembre. En estos resultados veremos la salud actual de la banca, pero creemos que mostrarán un deterioro por una base comparativa complicada del año pasado y pensamos que esto podría deteriorar la confianza de los inversores en el sector. Por ello, en este contexto, la banca en general no nos parece una alternativa atractiva.
Las acciones de BBVA (velas verdes y rojas) suben un 78% en este 2025, mientras que las de Sabadell (velas azules y blancas) suben un 60%.
¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA (BBVA.ES) y Sabadell (SAB.ES) para invertir en la compañía.
