El S&P 500 empieza en rojo pero remonta

El S&P 500 ha comenzado en rojo la jornada pero ha moderado las bajadas a la que apuntaban los futuros esta mañana por la tensión bancaria. De hecho, las caídas se han extendido a otros sectores y ahora la banca está más calmada, permitiendo que entre en positivo.

La IA sufre más que la banca

El S&P 500 caía hasta un 0,3% en este inicio de jornada con el sector de la Ia sufriendo. A pesar de que la chispa ha comenzado en el sector bancario, parece que los inversores han sido comedidos con vista en los buenos resultados del sector de esta misma semana, donde han reportado un incremento del beneficio neto del 14,3% y una mejora del 6,5% con respecto al consenso de analistas.

Dentro del sector relacionado con la IA, las acciones de Oracle se están desplomando después de que ayer tuvieran un fuerte repunte por un acuerdo con Meta para proveerle de computación en la nube. Todo ello a pesar de que en el día de hoy varias casas de análisis han reiterado sus precios objetivos.

En cualquier caso, los índices se han dado la vuelta e incluso el Dow Jones rpeunta un 0,4%.

En este 2025, el S&P 500 sube un 13%, aunque la debilidad del dólar daña la rentabilidad en euros. Os dejamos un gráfico de un ETF que replica al S&P 500, el P500.DE:

