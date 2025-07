El Ibex 35 no consigue superar los 14.000 puntos

Sesión a la baja en los mercados mundiales, en el cierre de una semana marcada por las presentaciones de resultados y la nueva amenaza del despido de Jerome Powell al frente de la FED. Mayores movimientos en el Ibex 35 El Ibex 35 sigue sin superar de manera consistente los 14.000 puntos. Los bancos parecen haber perdido fuerza en las últimas semanas y los pesos pesados del selectivo no consiguen compensarlo. Tampoco están ayudando las utilities, aunque durante el día de hoy consigue cerrar la gran mayoría al alza. En esta ocasión lidera las subidas del día Repsol, beneficiada por el impulso en el precio del petróleo. Además, en la sesión de hoy volvemos a ver a ACS entre las primeras posiciones de la tabla gracias al empuje recibido por la mejora de opinión de las casas de análisis. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado opuesto encontramos a las acereras que retroceden ante la incertidumbre sobre la duración del actual ciclo del acero y previsiones de precios bajos prolongados. También bajan las empresas ligadas al turismo o al consumo discrecional como es el caso del gigante textil Inditex, que no levanta cabeza desde sus malos resultados. Liderando las caídas del día vemos a Grifols, cuyos inversores recogen beneficios después de los amplios movimientos de los últimos días. Wall Street busca de nuevos los máximos Las acciones estadounidenses se mantienen sin grandes cambios, apoyadas en los últimos días por los sólidos resultados corporativos que han ayudado a impulsar la confianza de los inversores después de que el S&P 500 alcanzara un nuevo máximo histórico. De momento los primeros resultados muestran que los beneficios del S&P 500 están en camino de aumentar un 3,2% para el segundo trimestre, ligeramente por encima de las expectativas del 2,8%. Escasos movimientos al final de una semana marcada por el nerviosismo ante la especulación de que el presidente Donald Trump podría despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Trump continuó hoy con sus ataques, afirmando que las autoridades monetarias están asfixiando el mercado inmobiliario con sus altos tipos de interés. A nivel corporativo destacan los resultados de Netflix, que superaron las expectativas en todas las métricas clave y elevaron sus perspectivas para todo el año, tanto en ingresos como en márgenes de beneficio. Parece que los mercados estadounidenses seguirán su tendencia actual al menos durante las próximas semanas, hasta que tengamos nuevas referencias sobre el empleo y la inflación, que podrían empezar a mostrar cierta debilidad. En Europa se han publicado varios resultados. En Reino Unido ha sido el turno de Burberry, cuyas ventas han caído menos de lo previsto, en un momento en el que el sector del lujo empieza a ver la luz al final del túnel, mientras que el fabricante de aviones Saab sube gracias al impulso del sector de la defensa. La plata y el bitcoin siguen al alza En otros mercados, la nueva caída en el dólar, favorece a las materias primas. El oro y la plata consiguen de nuevo ascender. Esta última es una de las materias primas con mejor desempeño en 2025. Con una revalorización acumulada del 30 % en lo que va del año, la plata ha superado al oro y se encuentra en su nivel más alto desde 2011. Otro activo que supera de nuevo sus máximos históricos es el bitcoin. Su camino hacia los 150,000 dólares parece cada vez más inevitable, gracias al incremento de la demanda y los proyectos de ley aprobados esta semana, favoreciendo los nuevos máximos en el mercado de criptoactivos que han superado los 4 billones de dólares por primera vez apoyado en un marco regulatorio cada vez más atractivo para el sector.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.