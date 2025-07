Las acciones de Constellation Energy se disparan un 6%

Las acciones de Constellation Energy suben un 6% este viernes tras revelar sus planes para impulsar un proyecto nuclear en Nueva York. La compañía respondió directamente al mandato de la gobernadora Kathy Hochul, quien ordenó avanzar en la construcción de una nueva planta nuclear en el norte del estado, con una capacidad mínima de 1 GW, equivalente a abastecer aproximadamente a un millón de hogares. La energía nuclear de Constellation Energy El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y un renovado marco regulatorio han devuelto a la energía al centro de atención de los mercados. Más allá de su rol esencial en la economía diaria, el auge de la inteligencia artificial (IA) está ejerciendo una presión inédita sobre la infraestructura energética global. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El avance de esta tecnología, intensiva en recursos, anticipa un salto exponencial en la demanda eléctrica. En Estados Unidos, se prevé que el consumo de los centros de datos se triplique hacia 2030. En Europa, el consumo podría alcanzar los 236 TWh para 2035, lo que está empujando a gobiernos y empresas a movilizar inversiones anuales del orden de los 100.000 millones de euros en redes eléctricas, con el fin de adaptar la infraestructura a los nuevos requerimientos digitales. Por ello, Constellation Energy ha adoptado una estrategia clara para capitalizar esta oportunidad: firmar contratos de compraventa de energía (PPAs) de largo plazo con grandes empresas tecnológicas. Este enfoque no solo asegura ingresos recurrentes, sino que también viabiliza la continuidad operativa de instalaciones nucleares que podrían haber enfrentado cierres prematuros por falta de ayudas o incentivos regulatorios. Un caso significativo es el acuerdo firmado este pasado junio con Meta, mediante el cual Constellation suministrará 1.121 megavatios (MW) de energía nuclear desde su planta en Clinton, Illinois. Este contrato, con una expansión adicional de 30 MW, garantiza la viabilidad del reactor más allá de 2027, fecha en que expiran los créditos de energía limpia. La operación no solo aporta certidumbre a largo plazo, sino que refuerza el vínculo entre energía nuclear y tecnología digital de gran escala. Siguiendo esta línea, Constellation ha cerrado también un acuerdo con Microsoft para reactivar el histórico emplazamiento de Crane Clean Energy Center. Esta iniciativa simboliza el nuevo paradigma de colaboración entre empresas energéticas y grandes consumidores de infraestructura digital. Estas soluciones llegan tras varios años de resultados agridulces por parte de la compañía que aún debe reestructurar su capital y sacar rendimiento a sus inversiones. No obstante, en la comparativa respecto al año anterior, el desempeño operativo de Constellation Energy está siendo positivo. Las acciones de Constellation Energy Las acciones de Constellation Energy se encuentran actualmente en una fase de consolidación dentro de un canal lateral de tendencia. El precio de cotización se sitúa en torno a los 325 dólares por acción, lo que representa una revalorización del 6% respecto a la sesión previa. Desde el punto de vista técnico, una ruptura alcista del nivel de resistencia situado en los 327 dólares podría activar un movimiento hacia el objetivo proyectado del canal, en torno a los 353 dólares. Adicionalmente, el valor se mantiene por encima de sus medias móviles de corto y medio plazo, lo que refuerza el sesgo alcista y la posibilidad de una salida al alza del rango de consolidación. En el acumulado del año, las acciones de Constellation Energy ha avanzado un 45,6% y un 6,3% en el último mes. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Constellation Energy? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Constellation Energy (CEG.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.