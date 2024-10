Invertir en acciones al contado con dividendos

Tiempo de lectura: 11 minute(s)

Invertir en dividendos puede resultar interesante para aquellos que buscan inversiones rentables a largo plazo, aunque las claves de este tipo de operativas siguen siendo un misterio para muchos. En este artículo, te damos las claves para empezar adentrarte en este tipo de operaciones.

Invertir en dividendos sigue siendo una estrategia interesante para una gran cantidad de inversores. Hay quien considera que estas inversiones son seguras y rentables a largo plazo. Otros, en cambio, las definen casi como un misterio, dada la evolución de los mercados financieros y el hecho de que hay empresas tecnológicas de rápido crecimiento que a menudo no pagan dividendos. Pero ¿qué implica invertir en dividendos? ¿Qué es exactamente un rendimiento por dividendo y cómo se pueden identificar las acciones que podrían pagar estos rendimientos? ¿Y cómo podemos gestionar nuestra cartera de acciones con dividendos? ¿Cómo invertir en dividendos? Comencemos por lo básico: la idea detrás de invertir en acciones que ofrecen dividendos. ¿Qué es todo eso? La definición de dividendo se puede explicar de una manera muy simple: es una parte de los beneficios generados y retenidos que una empresa paga a sus accionistas. Cuando esta quiere cotizar en Bolsa y y la empresa genera beneficios o, en su defecto, acumula los retenidos en años anteriores, esos pueden reinvertirse en el negocio o pagarse a los accionistas como dividendo. Aunque existen muchos tipos de dividendos (por ejemplo, dividendos en acciones o dividendos extraordinarios). El más común, no obstante, es un un dividendo en efectivo, lo que significa que la empresa lo paga en efectivo directamente en la cuenta de corretaje del accionista. Habiendo invertido en un negocio rentable y bien establecido, los inversores pueden tener derecho a obtener ingresos regulares. A largo plazo, estos ingresos podrían ser muy significativos en relación con la cantidad de dinero invertida en una acción en particular. Incluso cuando estudiamos en qué invertir en tiempos de crisis, la inversión en dividendos puede ser una buena elección y, de hecho, muchos lo consideran la esencia de la inversión a largo plazo. Diferencias entre las acciones de crecimiento y las acciones de valor Obviamente, no todas las empresas pagan dividendos. Como se mencionó anteriormente, algunas de ellas prefieren reinvertir los beneficios en el negocio, ya que su objetivo principal es expandirse y crecer. Este es el caso, por ejemplo, de las acciones de Tesla o las acciones de Amazon. En este sentido, es fundamental comprender la diferencia entre dos tipos de inversiones: acciones de crecimiento (acciones Tesla) y acciones de valor (acciones de Acciona o Acciones Coca-Cola por ejemplo). En términos generales, las acciones de crecimiento representan empresas de las que se espera que generen altos niveles de beneficios en el futuro y que, a menudo, han demostrado obtener unos beneficios superiores a la media. Como estas empresas apuntan a una mayor expansión, no pagan dividendos o, en su defecto, solo pagan cantidades relativamente modestas. A cambio, el precio de sus acciones podrían superar al mercado en general. Las acciones de Tesla son un claro ejemplo de una compañía de crecimiento. Por otro lado, las acciones de valor suelen representar empresas bien establecidas que cotizan por debajo de su verdadero potencial. No obstante, estas empresas todavía tienen buenos fundamentales, ya que sus modelos de negocio suelen ser estables y predecibles. Aunque sus ingresos y beneficios pueden considerarse relativamente modestos (en comparación con las acciones de crecimiento), a menudo distribuyen dividendos. Por lo tanto, quienes buscan invertir en dividendos deberían estar más interesados ​​en las acciones de valor, ya que su objetivo es recibir estos pagos regularmente. ¿Qué es un dividendo por acción y cómo se calcula la rentabilidad por dividendos? Hay ciertos conceptos que los inversores de dividendos deben conocer. En primer lugar, el dividendo por acción (DPA) puede resultar muy útil, ya que muestra la cantidad de dividendos por acción de una empresa durante un período de tiempo determinado. Este indicador ayuda a los inversores a examinar si la empresa puede aumentar sus dividendos con el tiempo. El DPA se calcula dividiendo el total de dividendos pagados durante un cierto período de tiempo por el número de acciones ordinarias en circulación emitidas. Otro concepto clave es la rentabilidad por dividendos, que mide el dividendo como un porcentaje del precio actual de las acciones. Por lo tanto, muestra el rendimiento que ofrecen los dividendos en una inversión en acciones. Para calcularla, se debe aplicar la siguiente fórmula: Rentabilidad por dividendos = Dividendo anual por acción/Precio actual de la acción Ejemplo 1: La compañía se negocia en 100€ por acción y paga una vez al año 4€ en concepto de dividendo. Esto equivale a una rentabilidad por dividendos del 4% (4€ de dividendo por cada 100€) Ejemplo 2: La compañía cotiza también en 100€, pero paga 1€ de dividendos cada trimestre. Esto supone un dividendo anual de 4€, equivalente también a una rentabilidad del 4%. Obviamente, la rentabilidad por dividendos se usa para comparar varios tipos de inversiones, por ejemplo, acciones, depósitos en un banco, o inmuebles para obtener ingresos pasivos del alquiler, entre otros. ¿Qué son la fecha de registro y la fecha ex-dividendo? Una vez que la empresa ha comunicado un pago de dividendos, la empresa establece una fecha de registro en la que los inversores deben constar en los libros de la empresa como accionistas para recibir el pago de dividendos. Aquí entra el concepto clave de la fecha ex-dividendo: los inversores deben poseer las acciones antes de esa fecha para tener derecho al dividendo. Si uno compra una acción en su fecha ex-dividendo o más tarde, no tendrá derecho a percibir el dividendo. Esta fecha generalmente se establece dos días antes de la fecha de registro, que se define como la fecha de liquidación (t+2) para las acciones. Este periodo se utiliza en la mayoría de los mercados financieros desarrollados (como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania). Vale la pena mencionar que los inversores que vendan las acciones después de la fecha ex-dividendo seguirán recibiendo el dividendo, ya que la decisión de la empresa sobre quién debe recibir el pago se basa en la fecha de registro. Ejemplo de liquidación t+2: La fecha de registro es el viernes, mientras la fecha ex-dividendo es el jueves. En este caso, los inversores deben comprar la acción el miércoles (o antes) para tener derecho a percibir el dividendo. ¿Cómo localizar las mejores acciones con dividendos? Después de esta breve introducción a la inversión en dividendos, pasemos ahora a identificar y localizar las mejores acciones con dividendos. En general, a los inversores de dividendos les gustaría obtener ingresos pasivos regulares: ese es su principal objetivo. Por tanto, una rentabilidad por dividendos fuerte sería un aspecto clave a la hora de identificar una inversión prometedora. En el mercado, muchas empresas ofrecen un rendimiento interesante, que a menudo supera el 4%. No obstante, se debe tener en cuenta que el rendimiento de un dividendo es el resultado de dividir el dividendo anual de una empresa por el precio actual de sus acciones. Cuando el precio de sus acciones sube, el rendimiento cae. Por otro lado, si el precio de las acciones cae, el rendimiento podría aumentar inesperadamente. Es por eso que un rendimiento inusual podría indicar que la empresa está pasando por tiempos difíciles y que los inversores están vendiendo las acciones. Los inversores de largo plazo que quieren reducir sus riesgos en periodos de crisis buscan este tipo de valores, ya que, pee a que pueden retroceder en precio, el dividendo permite mantener la rentabilidad anual esperada en base a este criterio. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. El escáner de acciones (Stocks scanner) es muy útil para los inversores que buscan más dividendos a través de la rentabilidad por dividendos (Dividend Yield). Fuente: xStation Una acción con excelentes dividendos debería estar asociada con la regularidad de ingresos. Las empresas que aspiran a ser populares entre los inversores de dividendos tienden a tener una política de dividendos estable, ya que no sólo publica la cantidad de dividendos que se pagan a sus accionistas, sino también la frecuencia con la que se pagan. Algunas empresas bien establecidas se comprometen a aumentar sus dividendos cada año. A pesar de las subidas y las caídas, muchas de ellas consiguen este logro impresionante. Obviamente, es más común encontrar más empresas de este tipo en los mercados desarrollados y los inversores podrían estar particularmente interesados en dos listas de acciones: Dividend Kings – Empresas del S&P 500 que han aumentado su dividendo durante más de 50 años consecutivos.

Dividend Aristocrats – Empresas del S&P 500 que han aumentado su dividendo durante más de 25 años consecutivos. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. El rendimiento total de S&P 500 Dividend Aristocrats (incluidos los dividendos) ha superado el rendimiento total del S&P 500 desde 2009. Fuente: S&P Dow Jones Indices Las acciones con dividendos de alta calidad se encuentran a menudo entre las empresas mejor establecidas que son líderes del mercado. Idealmente, las acciones de dividendos tienen una marca fuerte, que es ampliamente reconocida en la industria. Elegir un gran dividendo tiene que ver con los fundamentos. La empresa debe tener un balance saludable, sin exceso de deuda. Dependiendo de la industria, la relación deuda-capital de una empresa no debería ser particularmente alta. Aunque podría evitar que la empresa crezca a su máximo potencial, demasiado apalancamiento representa una amenaza para los pagos de dividendos en tiempos de crisis. Como se puede observar, esto podría mostrar que la inversión en dividendos, a largo plazo, podría ser considerada segura y rentable por parte de los inversores, teniendo varias opciones a la hora de elegir en qué invertir en tiempos de crisis, como, por ejemplo, la vivida durante 2020 por el impacto de la pandemia. Los ingresos estables y un aumento de los ingresos juegan un papel crucial. En lo que respecta a los beneficios y los flujos de efectivo, los inversores deberían buscar básicamente la misma característica: crecimiento constante o, al menos, estabilidad. Las empresas de crecimiento no solo pueden proporcionar rentabilidades de dividendos significativos, sino que también aumentan su dividendo por acción (DPA) con el paso del tiempo. Piensa en empresas que pertenezcan al S&P 500 Dividend Aristocrats o al S&P 500 Dividend Kings: los inversores creen que seguirán haciéndolo. Por lo tanto, estas empresas se esfuerzan constantemente por cumplir las expectativas. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro. Las empresas con los mejores dividendos pueden aumentar constantemente su dividendo por acción (DPA). Suponiendo que con el tiempo el precio de las acciones también aumente, los inversores podrían obtener un rendimiento significativo. Fuente: auldineconomics.com En resumen, invertir en dividendos puede ser una buena opción para inversores a largo plazo, ya que pueden ofrecer un rendimiento superior si se mantienen durante varios años. En el entorno actual de tipos de interés bajos, la elección es bastante limitada, ya que los bonos y los depósitos bancarios no pueden competir con una gran cantidad de acciones de dividendos. Los mercados de valores han estado tentando a más y más personas; algunas de ellas ya han decidido asignar su capital en acciones con dividendos prometedoras y que han demostrado su estabilidad. Este material es una comunicación de marketing tal y como se entiende en el Art. 24 (3) de la Directiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de mayo de 2014 sobre los mercados en los instrumentos financieros y la Directiva 2002/92/EC así como la Directiva 2011/61/EU (MiFID II). La presente comunicación de marketing no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión tal y como se indica en el Reglamento (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de Abril de 2014 sobre el abuso en los mercados (reglamento de abuso en los mercados) y derogatoria de la Directiva 2003/6/EC del Parlamento Europeo y del Consejo y Comisiones Directivas 2003/124/EC, 2003/125/EC y 2004/72/EC y Comisión Delegada del Reglamento (EU) 2016/958 del 9 de Marzo de 2016, Reglamento suplementario (EU) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los estándares técnicos regulatorios para la disposición técnica y presentación objetiva de recomendaciones de inversión u otra información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión para la divulgación de intereses particulares o conflictos de interés u otro tipo de consejo, incluyendo en el ámbito del asesoramiento en inversiones, dentro del significado que se le atribuye en Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (artículo 140.1 g). La presente comunicación de marketing se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis, tomando en consideracion los términos más ventajosos para el Cliente y bajo condiciones de mercado uniformes. La presente comunicación de marketing se ha preparado sin considerar las necesidades del Cliente, su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. Tampoco constituye una oferta ni recomendación de compra o venta de instrumentos financieros, subscripción, invitación a comprar, anuncio o promoción de ningún instrumento financiero.La comunicacion de marketing en ningun caso inducirá a confusión o engaño al Cliente. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A (XTB), no es responsable de las acciones u omisiones del Cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados en base a la información que contiene la presente comunicación de marketing. En caso de que la comunicación de marketing contenta cualquier información sobre cualquier rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, estos no constituyen ninguna garantía o previsión de resultados futuros.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.