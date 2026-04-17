El Ibex 35 no termina de arrancar: ¿falta de catalizadores?

El Ibex 35 empieza mal la jornada y se anota leves caídas. El selectivo español está achacando la falta de catalizadores y en las últimas sesiones está teniendo un comportamiento errático, sin contagiarse del optimismo generalizado en la bolsa americana. Dicho esto la semana que viene ya tendremos el pistoletazo de salida, con Bankinter siendo la primera en reportar sus resultados.

Empresas que más suben del Ibex 35

Los movimientos de la parte alta de la tabla del Ibex 35 son moderados. Telefónica lidera la sesión, aunque no hay grandes noticias destacables en el día de hoy. En cualquier caso, varios medios apuntan a que la Comisión Europea estaría preparando relajar los criterios de fusiones dentro de Europa. Esto es algo que las compañías llevan pidiendo tiempo y que se ve necesario para competir con los gigantes de otras partes del mundo, como Estados Unidos. Además, esto permitiría mejorar las economías de escala, lo que tendría un impacto positivo en sus márgenes.

Por su parte, Sabadell es la entidad con más subidas y el mercado ya se prepara para que la banca española presente resultados. Aunque el sector no debería estar demasiado expuesto a Oriente Medio, el foco estará en el impacto en el mes de marzo, así como en posibles consecuencias de la inestabilidad del mercado de crédito privado, que a priori también debería ser mínimo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

ArcelorMittal copa la parte baja de la tabla y sigue siendo una de las empresas en las que se pone el foco por el conflicto en Oriente Medio. El petróleo tuvo ayer un rally a última hora de la tarde y aunque hoy cae ligeramente, el precio del contado vuelve a superar los 100$ el barril de brent. En general, el sector construcción no está teniendo una buena sesión, con Ferrovial y ACS también descendiendo.

Aunque las caídas no son pronunciadas, puede verse como el selectivo español no está ponderando las declaraciones de Trump sobre un fin de la guerra cercano, y también puede estar pesando que España ha caído en el índice de confianza en la inversión extranjera directa de Kearney.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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