El Ibex 35 pierde los 14.000 puntos debido a la tensión en Oriente Medio

Jornada a la baja en los mercados financieros en una nueva sesión de volatilidad e incertidumbre, debido a la creciente tensión en Oriente Medio. El Ibex 35 no es ajeno a estos movimientos y pierde los 14.000 puntos. Las empresas financieras y del sector turismo han destacado entre las caídas del selectivo. Las acciones de Amadeus o IAG vuelven a corregir con fuerza. En las últimas semanas el sector ha sufrido el accidente de un avión en India, la escalada bélica entre Israel e Irán y las subidas en el precio del petróleo. Comportamiento bajista generalizado en el sector bancario, que sufre en estos eventos geopolíticos debido a su comportamiento cíclico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los valores que terminan el día al alza podemos encontrar a Redeia. El gobierno ha dividido las culpas del apagón, repartiendo responsabilidades, apuntando más a compañías como Iberdrola y Endesa, en lugar de a Red Eléctrica, lo cual ha generado que los inversores que salieron del capital vuelvan a entrar en la compañía. Ocupando las primeras posiciones del día también vemos a Repsol, que se beneficia del alza en el precio del barril. Las acciones de las empresas de energía renovable también sufren ante la posibilidad de que se eliminen las ayudas fiscales en EEUU a la industria. Los índices de Wall Street sufren tímidas caídas a lo largo del día. Israel y Estados Unidos están aumentando la presión sobre Irán, lo que genera nuevas especulaciones de que Washington podría estar preparándose para una intervención más directa junto con su aliado. Aunque los mercados mundiales se han calmado desde que comenzaron las hostilidades el viernes con la ola inicial de bombardeos de Israel, todavía hay temores de que la guerra se extienda a otros países de la región. A nivel macroeconómico se han publicado unas malas cifras de las ventas minoristas, de la vivienda y la producción industrial, lo cual refuerza los argumentos a favor de futuros recortes de los tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal si el repunte del crudo resulta ser temporal y no representa una amenaza importante para la trayectoria desinflacionaria. Esperamos que la Fed mantenga los tipos estables en junio y julio, pero podría anunciar sus intenciones mediante la revisión de sus previsiones económicas y de tipos de interés. Algo contrario al resto de los bancos centrales del mundo que recortaron los tipos de interés 15 veces en mayo, el ritmo mensual más rápido de este año, lo cual también marca una de las mayores marcas de recortes de tipos de este siglo. Empiezan a surgir indicios de que la subida del S&P 500 del 21% desde su mínimo de abril está pasando por un momento difícil. El índice lleva un mes cerca del nivel de 6.000, mientras que el llamado índice del miedo del mercado bursátil, el VIX, se sitúa justo por debajo de 20, lo que demuestra la continua inquietud de los inversores ante los acontecimientos geopolíticos y otros riesgos. De hecho, creemos que los riesgos a la baja son mayores que el potencial alcista con los niveles de valoración actuales. En renta fija, estamos asistiendo a una caída en los rendimiento de los bonos. Los malos datos macroeconómicos se están sobreponiendo a la subida del precio del petróleo que provocaría nuevas presiones inflacionarias, que de momento parece estar medianamente controlado. En otros mercados llama la atención el comportamiento alcista del dólar, que frena los últimos avances del oro, lo cual puede ser una señal de que el mercado descuenta que la situación actual no debería perdurar durante un largo plazo. Por otro lado, la plata mantiene su tono positivo de las últimas semanas.

