Estados Unidos sugiere una cooperación más estrecha con Israel

En los últimos minutos, se ha informado que Estados Unidos está reubicando aviones de combate desde otras regiones del mundo hacia Oriente Medio, con el objetivo de defender a Israel en el conflicto con Irán. Asimismo, se ha reportado la presencia de cuatro aviones cisterna sobre el este del mar Mediterráneo, los cuales pueden respaldar misiones de ataque de largo alcance y vigilancia en la región. Por su parte, Donald Trump afirmó que “tenemos control total sobre los cielos de Irán”, lo que sugiere una cooperación directa con Israel. Anteriormente, había señalado que no tiene intenciones de negociar con Irán en este momento. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las autoridades israelíes habrían indicado que la operación contra Irán se encuentra cerca de su finalización. Según el medio Al Hadath, el conflicto actual podría concluir en un plazo de dos semanas. El canciller alemán Merz declaró que Estados Unidos estaría considerando participar en ataques contra Irán. Los mercados no muestran una reacción significativa ante estos informes. El petróleo WTI vuelve a cotizar por encima de los 72 dólares por barril. Fuente: The Truth Social

