El Ibex 35 recupera terreno tras Sintra

El Ibex 35 afronta el inicio del tercer trimestre con la atención puesta en los bancos centrales y en una temporada de resultados empresariales que volverá a marcar el rumbo de los mercados. Tras un primer semestre dominado por la inflación, la política monetaria y las tensiones geopolíticas, los inversores comienzan a centrar su mirada en la evolución de los beneficios empresariales, principal catalizador para la renta variable durante las próximas semanas.

La sesión ha estado marcada por la última jornada del Foro del BCE en Sintra, donde los principales banqueros centrales han compartido sus perspectivas para la economía mundial. Entre ellos ha destacado el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien aseguró que los riesgos inflacionistas se han moderado durante las últimas semanas, aunque reiteró el compromiso de la Fed para devolver la inflación al objetivo del 2%. En la misma línea, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que los riesgos tanto para la inflación como para el crecimiento económico de la eurozona se han reducido respecto a hace unos meses.

Las declaraciones de ambos responsables han permitido que los principales índices europeos, incluido el Ibex 35, reduzcan gran parte de las pérdidas registradas durante la mañana, después de interpretar que el tono de los bancos centrales fue menos agresivo de lo esperado.

El sector bancario vuelve a condicionar al Ibex 35

A pesar de la mejora del sentimiento, el Ibex 35 continúa mostrando un comportamiento más débil que otros índices europeos debido al elevado peso del sector financiero. Las entidades bancarias afrontan un trimestre especialmente exigente. Las subidas de tipos suelen favorecer al sector cuando responden a una economía sólida y a una fuerte demanda de crédito. Sin embargo, cuando la inflación está impulsada por un shock de oferta, como el encarecimiento del petróleo, un endurecimiento excesivo de la política monetaria puede terminar frenando el crédito, aumentando la morosidad y aplanando la curva de tipos, limitando así el potencial de los bancos.

Entre los protagonistas de la sesión destaca Telefónica, después de que BBVA redujera su histórica participación en la compañía desde más del 5% hasta el 1,96%. Por su parte, Indra consigue esquivar las caídas tras confirmar que el ciberataque sufrido este miércoles ha tenido un impacto "mínimo" y limitado a un entorno no crítico, descartando además cualquier propagación al resto de las sociedades del grupo.

Wall Street afronta un julio históricamente alcista

Mientras el Ibex 35 busca consolidar las subidas registradas durante el primer semestre, Wall Street comienza julio respaldado por unas estadísticas especialmente favorables. Históricamente, este ha sido el mejor mes del año para el S&P 500 durante las dos últimas décadas. El índice estadounidense no registra un mes de julio negativo desde 2014 y, desde 2005, acumula una rentabilidad media cercana al 2,5%, muy superior a la registrada en el resto de meses del año.

No obstante, la segunda mitad del mes concentrará algunos de los principales catalizadores del trimestre. El inicio de la temporada de resultados empresariales coincidirá con nuevas referencias sobre inflación y con la reunión de la Reserva Federal, factores que podrían aumentar la volatilidad después del excelente comportamiento registrado por la renta variable durante el primer semestre.

En el plano macroeconómico, la encuesta ADP mostró una creación de empleo en el sector privado inferior a la esperada, reforzando las expectativas de una Reserva Federal menos restrictiva durante los próximos meses. Esta combinación, junto con los mensajes de Warsh sobre la moderación de las presiones inflacionistas, favoreció una caída de las rentabilidades de la deuda estadounidense e impulsó el precio del oro, que recuperó posiciones tras varias semanas de escasa actividad.

Por último, Meta Platforms continúa reforzando su apuesta por la inteligencia artificial. La compañía estaría desarrollando un negocio propio de infraestructura en la nube para comercializar capacidad de computación y modelos de IA, entrando así en competencia directa con Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Un movimiento que vuelve a poner de manifiesto que la carrera por dominar la infraestructura de la inteligencia artificial seguirá siendo una de las grandes temáticas de inversión durante los próximos años.