El Ibex 35 resiste gracias a Santander y las utilities

El Ibex 35 cotiza con avances en la sesión de este martes apoyado en una sólida temporada de resultados empresariales, que está permitiendo al selectivo español sobreponerse al incremento de la tensión geopolítica en Oriente Medio y al nuevo repunte del precio del petróleo.

Los mercados europeos mantienen un tono positivo a pesar de que el conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa intensificándose. Tras once días de enfrentamientos, Teherán ha amenazado con atacar los intereses estadounidenses y de sus aliados si Washington decide ampliar sus operaciones militares. A ello se suma la amenaza de los rebeldes hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo, un factor que mantiene la presión sobre los precios de la energía.

Santander lidera las subidas del Ibex 35 tras presentar resultados

El principal apoyo del Ibex 35 llega de la mano de Banco Santander, cuyo peso dentro del índice convierte sus resultados en uno de los principales catalizadores de la jornada.

La entidad continúa demostrando la fortaleza de uno de los modelos de negocio más diversificados de Europa. Su presencia internacional y la combinación de distintas líneas de negocio le permiten seguir creciendo incluso en un entorno económico más incierto. Además, las adquisiciones de TSB y la futura integración de Webster refuerzan aún más su posicionamiento internacional y amplían sus fuentes de crecimiento.

Aunque parte de estas fortalezas ya están reflejadas en la cotización y el crecimiento de los beneficios tenderá a moderarse en los próximos ejercicios, Santander mantiene unos fundamentales sólidos, una elevada capacidad de generación de capital y una atractiva política de remuneración al accionista.

La temporada de resultados también deja un tono positivo entre las utilities españolas. Iberdrola continúa reforzando un modelo basado en activos regulados que proporciona mayor estabilidad a sus ingresos, mientras que Naturgy vuelve a demostrar la resiliencia de un negocio capaz de seguir generando caja incluso en un entorno energético más volátil. Enagás, por su parte, sigue beneficiándose de la mejora del marco regulatorio, su expansión internacional y las expectativas ligadas al desarrollo del hidrógeno.

En el lado opuesto del índice destacan las compañías vinculadas al turismo, que sufren por el encarecimiento del petróleo y el riesgo de un aumento de los costes operativos.

El petróleo, la IA y los bonos siguen marcando el rumbo de los mercados

Fuera de España, el mercado continúa muy pendiente de la evolución de las grandes tecnológicas estadounidenses. Los inversores esperan los resultados de Alphabet para comprobar si las cuantiosas inversiones en inteligencia artificial comienzan a traducirse en un mayor crecimiento de ingresos y beneficios. El elevado nivel de exigencia ha provocado que el grupo de los grandes valores tecnológicos esté mostrando un comportamiento inferior al del conjunto del S&P 500 en lo que va de 2026.

Al mismo tiempo, el mercado de renta fija continúa enviando señales de cautela. La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años permanece por encima del 5%, reflejando la preocupación por el aumento del endeudamiento público y las persistentes presiones inflacionistas.

A ello se suma el fuerte encarecimiento del gas natural europeo. El contrato TTF supera los 62 euros por MWh y acumula una subida cercana al 50% desde finales de junio, impulsado por las altas temperaturas, la incertidumbre geopolítica y unas reservas de gas todavía insuficientes de cara al invierno.