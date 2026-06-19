El Ibex 35 resiste la tormenta en Oriente Medio

- Movimientos destacados en el mercado español
- Claves de la jornada europea y geopolítica
- Evolución de divisas y materias primas
- Movimientos destacados en el mercado español
- Claves de la jornada europea y geopolítica
- Evolución de divisas y materias primas
El Ibex 35 termina una sesión plana y sin grandes sobresaltos a pesar de algunas incertidumbres a nivel geopolítico. El resto de índices en Europa se han anotado ligeras caídas, mientras que Wall Street ha permanecido cerrado por festivo.
Movimientos destacados en el mercado español
En el Ibex 35 ha destacado Acciona Energía y Acciona después de que algunas fuentes financieras hayan informado de que hay un fuerte interés por parte de algunos fondos soberanos de Oriente Medio y por parte de instituciones de Estados Unidos en hacerse con una participación importante de Acciona Energía. La idea es clara: vender una parte del negocio para dar paso a un socio estratégico e invertir los nuevos fondos en nuevos proyectos. Es probable que de ser así se oparía la parte que cotiza en bolsa (9%) y una parte del 91% de Acciona. Indra también está recuperando tendencia y parece que desde que la nueva directiva está definida tiene un mayor apoyo inversor.
En la parte baja hemos visto a empresas como ArcelorMittal, Naturgy o Redeia. Sin embargo, no son grandes caídas ni tampoco han seguido un patrón claro.
Claves de la jornada europea y geopolítica
En Europa la sesión ha sido negativa, con el CAC francés dejándose un 0,4%. Hay que destacar que la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que se tenía previsto para hoy finalmente no se ha llevado a cabo por tensiones entre Israel y el Líbano. Esto está aumentando mucho la incertidumbre y aunque las caídas en renta variable no han sido graves, hemos visto de nuevo un repunte en los rendimientos de la deuda pública. En cualquier caso, el alto el fuego debería relajar a los inversores de cara al fin de semana. En el plano corporativo, parece que SpaceX está pensando en lanzar una emisión de bonos para amortizar el crédito puente que usó para realizar la fusión de SpaceX con xAI y X. Sin embargo, todavía tiene tiempo para hacerlo ya que hablamos de un vencimiento que puede llegar a marzo del 2028 con prórrogas.
Evolución de divisas y materias primas
En cuanto a materias primas, el oro y la plata han vuelto a reaccionar de manera negativa ante estos acontecimientos y los repuntes de los rendimientos. Además, el petróleo brent no repunta demasiado y las subidas han rondado el medio punto porcentual. A pesar de todo esto, el dólar tampoco se ha fortalecido en exceso, lo que demuestra que el mercado confía en el curso de las negociaciones en Oriente Medio.
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