El Ibex 35 resiste mejor que Wall Street

El Ibex 35 ha vuelto a demostrar una mayor fortaleza relativa que la mayoría de los grandes índices internacionales en una jornada marcada por las ventas en el sector tecnológico. Mientras Wall Street continúa cuestionando el liderazgo de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial, el selectivo español encuentra apoyo en la banca, las utilities y el descenso de las expectativas de inflación, favorecidas por la caída del precio del petróleo.

Wall Street pone a prueba a las grandes tecnológicas

Una nueva oleada de ventas en las grandes compañías tecnológicas ha vuelto a poner en jaque a los principales índices bursátiles. El anuncio de Apple y Microsoft de elevar el precio de algunos de sus productos debido al incremento del coste de los chips de memoria ha reavivado las dudas sobre la futura demanda del sector y sobre la capacidad de la inteligencia artificial para mantener el fuerte crecimiento de los últimos años.

A pesar de los sólidos resultados empresariales publicados recientemente, Wall Street comienza a mostrar un mayor nerviosismo hacia el sector que ha liderado el mercado alcista. De hecho, el S&P 500 terminó la sesión en negativo incluso cuando la mayoría de sus compañías registraron avances tras la mejora de la confianza del consumidor, reflejando la elevada concentración que sigue existiendo en torno a las grandes tecnológicas.

El Ibex 35 aprovecha la rotación del mercado

La caída del petróleo, que ya cotiza por debajo de los niveles previos al conflicto en Oriente Medio, está favoreciendo una rotación hacia mercados con menor peso tecnológico. En este contexto, el Ibex 35 vuelve a destacar por su mejor comportamiento relativo.

El selectivo español encuentra apoyo en sectores como la banca, las utilities y otras compañías que, en términos generales, se benefician de un entorno de menores tipos de interés. Además, el descenso de la rentabilidad de los bonos, impulsado por la mejora de las expectativas de inflación gracias al abaratamiento de los costes energéticos, vuelve a abrir el debate sobre los próximos movimientos del Banco Central Europeo.

Volkswagen refleja los desafíos de la industria europea

En Europa, la noticia de la jornada ha sido Volkswagen, que prepara el que podría convertirse en el mayor plan de reestructuración de sus casi 90 años de historia. Según diversas informaciones, el fabricante alemán estudia un ajuste de hasta 100.000 empleos a nivel mundial.

La histórica fórmula de diseñar los vehículos en Alemania, producirlos en Europa y exportarlos al resto del mundo se enfrenta ahora a una tormenta perfecta: una transición hacia el vehículo eléctrico más lenta de lo esperado, unos costes energéticos y laborales elevados y una creciente pérdida de competitividad frente a fabricantes asiáticos, especialmente chinos.

Oriente Medio sigue condicionando los mercados

En el plano geopolítico, Omán ha trasladado a responsables europeos que será difícil recuperar el escenario previo al conflicto en el estrecho de Ormuz. Entre las medidas que se estudian figura la posibilidad de aplicar nuevas tasas a los buques que atraviesen la zona para financiar labores de descontaminación y asistencia a la navegación, un factor que podría incrementar de forma estructural los costes del transporte marítimo.

Por último, la caída del dólar y el descenso de las rentabilidades de la deuda devolvieron el interés a los metales preciosos, que recuperaron parte del terreno perdido tras las fuertes correcciones registradas durante la semana.