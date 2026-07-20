El Ibex 35 resiste mientras Oriente Medio mantiene en vilo a los mercados

- El Ibex 35 se mantiene estable antes de una intensa semana de resultados empresariales, con Repsol beneficiándose del petróleo e IAG liderando los descensos.
- Los mercados siguen pendientes de Oriente Medio y de la evolución del precio del crudo, mientras Wall Street encuentra apoyo en el rebote del sector de semiconductores.
- El Ibex 35 se mantiene estable antes de una intensa semana de resultados empresariales, con Repsol beneficiándose del petróleo e IAG liderando los descensos.
- Los mercados siguen pendientes de Oriente Medio y de la evolución del precio del crudo, mientras Wall Street encuentra apoyo en el rebote del sector de semiconductores.
La geopolítica volvió a imponerse a los fundamentales en una jornada en la que el Ibex 35 apenas registró movimientos. El selectivo español cotizó con cautela mientras los inversores siguen pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Medio, el comportamiento del precio del petróleo y una intensa semana de resultados empresariales que marcará el rumbo de las bolsas.
En los mercados energéticos, el precio del crudo vivió una sesión de elevada volatilidad. Irán aseguró que varios mediadores han trasladado nuevas propuestas para reducir las hostilidades con Estados Unidos, aunque la tensión continúa siendo elevada tras las amenazas de los hutíes, respaldados por Teherán, contra infraestructuras energéticas de Arabia Saudí.
El Ibex 35 espera los resultados empresariales con Repsol e IAG como protagonistas
El Ibex 35 cotizó prácticamente plano durante toda la sesión, reflejando la prudencia de los inversores antes de una de las semanas más importantes de la temporada de resultados.
Entre los valores más destacados, Repsol consiguió cerrar con avances gracias al repunte del precio del petróleo, mientras que IAG lideró las caídas del selectivo tras el castigo sufrido por Ryanair. La aerolínea irlandesa presentó unas previsiones más débiles de lo esperado y reconoció la presión que ejercen el aumento de los costes operativos y una mayor competencia sobre sus márgenes.
Fuera de España, el foco también estuvo en Reino Unido. El nuevo primer ministro, Andy Burnham, prometió un "nuevo modelo económico" con medidas destinadas a reducir el coste de la vida y devolver la estabilidad política al país tras años de incertidumbre.
Wall Street rebota apoyado por los semiconductores mientras el mercado sigue pendiente del petróleo
En Estados Unidos, Wall Street logró recuperar parte del terreno perdido gracias al rebote de los fabricantes de semiconductores y a la moderación del precio del petróleo, ante la esperanza de que puedan retomarse las negociaciones entre Washington y Teherán.
Entre los grandes protagonistas destacó Alphabet, cuyas acciones avanzaron tras conocerse que Google trabaja en un nuevo chip para servidores diseñado específicamente para impulsar los modelos de inteligencia artificial Gemini.
En el mercado de renta fija, las rentabilidades de los bonos repuntaron por el temor a que un petróleo más caro vuelva a alimentar las presiones inflacionistas y obligue a los bancos centrales a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.
Por su parte, el oro y la plata registraron un comportamiento mixto, condicionados por la evolución del dólar y por la cautela de los inversores antes de una semana que estará marcada tanto por la temporada de resultados como por la evolución del conflicto en Oriente Medio.
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