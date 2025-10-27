- Máximos del Ibex 35
- Máximos del Ibex 35
Aunque hoy la noticia estrella sea que el Ibex 35 ha roto máximos históricos de 2007 y el optimismo esté muy alto, la realidad es que el Ibex 35 no ha sido la mejor inversión en este periodo. ¿Qué índices han destacado?
El Ibex 35 ha tenido uno de los desempeños más pobres de Europa y Estados Unidos
En primer lugar, para observar el desempeño del Ibex 35 sería más correcto mirar el Ibex 35 con dividendos, ya que la mayoría de retorno para los inversores en el selectivo español viene por esta vía. En ese sentido, los máximos del 2007 se volvieron a romper en el 2014, por lo que el hito de hoy es tan solo de precio y no de retorno.
Por otro lado, si comparamos al selectivo español con otros selectivos la realidad es que el retorno ha sido pobre incluso con dividendos. Desde máximos del 8 de noviembre del 2007, la rentabilidad anualizada incluyendo dividendos ha sido del 4,78%, frente al 12,49% anualizado del S&P 500 con dividendos medido en euros. Por ser algo más compasivos con el selectivo nacional, lo podemos comparar con otros índices europeos. Sin embargo, ahí tampoco queda especialmente bien, pues el DAX alemán con dividendos ha conseguido una rentabilidad anualizada del 6,5% y el CAC francés del 5,65% anualizado. El peor índice europeo ha sido el FTSE MIB italiano, que ha tenido una rentabilidad anualizada del 4,48%. Sin embargo, contrasta que prácticamente todo el retorno del Ibex 35 ha venido del dividendo, y no del precio.
Este desempeño muestra la preocupante dependencia del selectivo español a la banca, que ha sido el sector que hasta hace apenas 3 años lastraba al Ibex 35.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
