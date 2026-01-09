El Ibex 35 se coloca en el comienzo de jornada por encima de los 17.700 puntos de nuevo entre las subidas generalizadas que vemos en Europa. El selectivo español vuelve a los repuntes cercanos al 0,5% en un día que si bien a nivel europeo no hay demasiado movimiento macro, en Estados Unidos esperamos dos acontecimientos importantes, como son el informe de empleo NFP y el fallo sobre los aranceles de Trump. De momento, el ánimo es muy optimista.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones del sector bancario están copando la parte alta de la tabla del Ibex 35, con CaixaBank subiendo con fuerza. Además, Puig está ganando tendencia a medida que avanza la sesión y se coloca como la empresa que más sube. Parece que el sentimiento sobre el sector está cambiando y el excesivo pesimismo se va borrando de las cotizaciones, aunque todavía habrá que esperar a las presentaciones de resultados de empresas como la propia Puig, L'Oréal o Estee Lauder. La española está bien posicionada para beneficiarse del potencial cambio de tendencia y unos buenos resultados del cuarto trimestre podría suponer también un cambio de sentimiento en los inversores.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Cellnex están cayendo con fuerza después de que Goldman Sachs le haya recortado su precio objetivo desde los 46€ hasta los 31€. Además, también le ha recortado su recomendación hasta "neutral". Sin embargo, el valor sigue teniendo potencial a pesar de que Goldman haya dejado de ser una de las casas más optimistas sobre la compañía. Por su parte, Enagás o Sacyr también caen más de un 1,5%. En cualquier caso, la mayoría de valores están cotizando en verde y hay cierto optimismo.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.