El Ibex 35 roza los 16.000 puntos

Jornada al alza del Ibex 35, que roza los 16.000 puntos tras rebotar un 0,95%. Sobresale el incremento de Ferrovial (+3,8%), tras conocer que incrementará las tarifas en autopistas para el año 2026, con especial protagonismo de la 407 ETR de Canadá. También destacan las subidas de ArcelorMittal y de Acerinox, debido a que la UE negocia con EE. UU. una reducción de los aranceles del acero europeo, a la vez que buscan la eliminación de las restricciones sobre otros productos como el vino. En la parte baja del Ibex 35 aparece Indra, con un ligero retroceso del 0,9% provocado por el posible acuerdo de paz en Ucrania, que podría disminuir el gasto militar dedicado a esa región.



Apertura teñida de verde en Wall Street, con especial protagonismo de Alphabet, cuyas acciones suben un 6% debido a la buena acogida de su último modelo de inteligencia artificial, el Gemini3 de Google. En el panorama macroeconómico, las expectativas de un nuevo recorte de tipos por parte de la Fed en su próxima reunión del 10 de diciembre han subido hasta el 70%, provocando un repunte de volatilidad en los activos asociados a un mayor riesgo como las criptomonedas. Tras el prolongado cierre del gobierno americano, los informes de inflación y empleo que siguen pendientes de ser publicados en EE. UU. generan un repunte del 0,75% en el precio del oro, que regresa a la cota de 4.100 dólares por onza.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

