El Ibex 35 se acerca a los 20.000 puntos

El Ibex 35 continúa acercándose al nivel de los 20.000 puntos, una barrera psicológica que podría superarse en las próximas sesiones si persiste el clima de optimismo en los mercados. El índice español figura entre los más destacados de Europa y avanza un 1,2%, favorecido por el descenso del precio del petróleo tras los primeros indicios de relajación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.



En el mercado español, Indra encabeza las subidas con un +5,7% después de confirmarse que será la encargada de desarrollar el sistema de defensa naval SILAEM. La compañía se ve respaldada por una cartera de pedidos en máximos históricos y por el refuerzo de sus alianzas internacionales, factores que consolidan su posición como uno de los principales proveedores tecnológicos de la OTAN.



También destacan los avances de Santander (+2,8%) e Inditex (+2%), impulsados por revisiones favorables de analistas. Deutsche Bank ha reiterado su recomendación de compra sobre Santander y ha elevado su precio objetivo hasta los 13,55 euros, apoyándose en la confianza en su estrategia de expansión y en los resultados récord presentados recientemente por la entidad. En el caso de Inditex, Barclays ha mejorado su recomendación hasta “sobreponderar” y ha incrementado el precio objetivo hasta los 62,50 euros, destacando la solidez de su negocio y su potencial de crecimiento.



Mientras tanto, la temporada de reparto de dividendos llega a su recta final en el índice español. Hoy las acciones de Naturgy descuentan el pago de un dividendo de 0,60 euros por acción, que será abonado a los accionistas de la compañía energética pasado mañana.



En el ámbito internacional, la atención de los inversores se centra en la publicación de resultados empresariales y en la próxima reunión de la Reserva Federal, la segunda bajo el mandato de Kevin Warsh. El mercado concede un 62% de probabilidades a que el banco central mantenga sin cambios los tipos de interés, actualmente situados entre el 3,5% y el 3,75%. La persistencia de las presiones inflacionistas, especialmente en el sector energético, sigue siendo uno de los principales focos de preocupación, ya que dificulta el objetivo de devolver la inflación al entorno del 2%.



Por otro lado, tanto el oro como el bitcoin comienzan la última semana de julio con movimientos moderados, registrando avances inferiores al 0,5% durante la sesión. El metal precioso, por el momento, no encuentra el impulso necesario para superar con claridad la resistencia situada en los 4.100 dólares por onza.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.