El Ibex 35 se acerca a los máximos del año

El Ibex 35 consolida los 14.200 puntos en una sesión que se ha teñido de verde en las principales bolsas mundiales. A pesar de que Trump ha anunciado un arancel sobre el cobre y sigue en una actitud desafiante para el mercado, los inversores se han dejado llevar por un sentimiento positivo. El acontecimiento de la jornada ha sido el récord histórico de Nvidia, que ha superado los 4 trillones de dólares de capitalización bursátil. Movimientos del Ibex 35 El Ibex 35 ha estado liderado por Grifols, que se ha anotado subidas de alrededor del 6% después de que JP Morgan haya dado unas previsiones muy positivas para sus resultados del segundo trimestre y una sólida generación de caja. Por su parte, Indra también ha terminado con sólidas subidas que han rondado el 4%, también respaldada por el optimismo de una casa de análisis. Solaria ha subido más de un 3%, aunque no se han conocido noticias relevantes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la parte baja apenas ha habido movimiento, con una Puig que ha terminado la sesión con caídas del 0,4% a pesar de que había empezado la sesión con mayores bajadas. Repsol también ha caído, aunque alrededor de un 0,3%. En general, el sentimiento ha sido muy optimista. Otros movimientos El DAX ha terminado con fuerza la jornada y ha subido más de un 1,3% marcando máximos históricos. El CAC 40 también ha tenido una gran jornada y se ha acercado al selectivo alemán. Dentro del CAC ha destacado EssilorLuxotica, que ha anunciado que Meta ha adquirido un 3% de sus acciones. En Wall Street tenemos que destacar las subidas de Nvidia, que ha conseguido romper momentáneamente la barrera de los 4 trillones de dólares, que son 4 billones europeos. Se trata de la primera compañía de la historia en conseguirlo y lo hace pese a las presiones que enfrenta en China y los miedos de que la inversión en IA se reduzca por parte de sus principales clientes. Sin embargo, sus últimos resultados convencieron al mercado y despejaron dudas por sus previsiones. Por otro lado, también tenemos que destacar a Starbucks, que podría haber recibido varias ofertas por su filial en China por unos 10.000 millones de dólares. Recordemos que la compañía se enfrenta a una transformación y el mercado en China sigue experimentando debilidad por las caídas de precios en la economía en general. A pesar de las subidas de la renta variable el oro ha conseguido repuntar algo más del 0,3%, mientras que el bitcoin se ha quedado plano. El euro-dólar también ha tenido una sesión tranquila y el VIX sigue bajando poco a poco. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

