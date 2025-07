Las acciones de Indra alcanzan nuevos máximos en Bolsa

Las acciones de Indra (IDR.ES) repuntan un 3,1% en la sesión de hoy, situándose entre las más alcistas del día en el Ibex 35. La compañía continúa con su meteórico ascenso, que le permite superar el 118% de revalorización en el año, siendo especialmente notable el incremento experimentado en las últimas dos semanas, que le ha llevado a superar los máximos alcanzados a principios de junio. Fuente: Indra Las acciones de Indra baten máximos Las acciones de Indra siguen un ritmo imparable, retomando con fuerza el auge que el sector de defensa europeo ha ido experimentando desde que se empezó a barajar el posible aumento del gasto militar en la Unión Europea y que ha llevado a otros homólogos, como Rheimetall o Thales, a firmar nuevos máximos históricos. Los 38,34 euros a los que la compañía española cotiza en estos momentos dibujan un nuevo techo histórico para la entidad presidida por Ángel Escribano, que en la última Junta de Accionistas de la firma ha sido reelegido como presidente ejecutivo con un apoyo del 98,49%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Indra, cuyo accionista mayoritario, con un 28% de sus acciones, es la SEPI, continúa con su proceso de adquisición de compañías mientras el consejo de administración sigue evaluando la fusión con Mechanical & Engineering (em&e), grupo del que el propio Escribano es dueño y que, con un 14,3% de las acciones de Indra, se posiciona como el segundo accionista de la firma de defensa. A pesar de que esta operación podría despertar un conflicto de intereses, todo parece indicar que mañana será finalmente aprobada, en un consejo extraordinario convocado para tratar esta fusión, que parece contar con el apoyo asegurado de la mayoría del consejo de administración, y en el que Escribano se abstendrá de participar. Desde el 25 de junio, las acciones de Indra han subido un 17,5% en Bolsa, un gran porcentaje que hoy se traduce en un nuevo máximo histórico. La compañía, que el pasado 27 de junio recibió una gran recomendación por parte de Morgan Stanley, repartirá mañana su dividendo de 0,25 euros por título, el cual se descontó ayer de su cotización. Pese al descuento, ayer las acciones de Indra despuntaron dentro del Ibex, con una notoria subida del 3% que allanaba el camino para los máximos firmados en la jornada de hoy. Fuente : Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

