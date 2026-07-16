El Ibex 35 se desmarca de Wall Street mientras el Brent supera los 85 dólares

El Ibex 35 muestra un comportamiento más sólido que el resto de bolsas europeas en una sesión marcada por el repunte del precio del petróleo y las crecientes dudas sobre las elevadas valoraciones del sector tecnológico. La menor exposición del selectivo español a las grandes compañías de inteligencia artificial permite amortiguar las caídas, mientras Repsol vuelve a situarse entre los principales apoyos del índice gracias al nuevo avance del Brent.

Las dudas sobre las enormes inversiones destinadas a inteligencia artificial vuelven a condicionar el comportamiento de las bolsas mundiales. Los inversores empiezan a preguntarse si el fuerte gasto realizado durante los últimos trimestres será capaz de justificar unas valoraciones cada vez más exigentes, al mismo tiempo que el encarecimiento del crudo reaviva los temores sobre la inflación y la evolución de los tipos de interés.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan siendo uno de los principales focos de atención. Cuando muchos inversores daban por cerrado el conflicto tras el acuerdo alcanzado en junio, la reanudación de las hostilidades demuestra que aquella tregua fue probablemente una pausa temporal. Además, el escenario actual no debería analizarse como una simple continuación de la guerra iniciada en marzo, sino como un nuevo conflicto, ya que han cambiado tanto los objetivos militares como el contexto energético.

El mercado dispone hoy de muchos menos mecanismos para absorber una interrupción prolongada del suministro de petróleo. Pero, sobre todo, sigue sin descontar un riesgo que podría ser incluso más importante: la capacidad de refino. Los ataques contra infraestructuras energéticas en Rusia y Oriente Medio, junto con la menor actividad de las refinerías chinas, están reduciendo la producción de gasolina, diésel y combustible para aviones.

Repsol y Grifols impulsan al Ibex 35 mientras Digi debuta en Bolsa

Entre los protagonistas de la sesión destaca Repsol, favorecida por el nuevo repunte del precio del petróleo, que continúa respaldando a uno de los valores con mayor peso dentro del Ibex 35.

También sobresale Grifols, que avanza con fuerza tras comunicar progresos en dos ensayos clínicos en fase avanzada destinados a ampliar las indicaciones de sus inmunoglobulinas en Estados Unidos.

Por el lado contrario, las mayores caídas se concentran en compañías con elevados niveles de endeudamiento, especialmente aquellas más sensibles a una posible subida de los tipos de interés, así como en empresas ligadas al turismo.

La jornada también deja el esperado debut bursátil de Digi. La operadora llegó a dispararse cerca de un 7% en los primeros compases de la negociación, aunque posteriormente fue perdiendo fuerza hasta cotizar prácticamente plana. Dentro del mismo sector, Telefónica también centra la atención tras la rebaja de valoración realizada por Barclays.

La inteligencia artificial vuelve a ser el gran examen para Wall Street

En Estados Unidos, el foco continúa estando sobre la inteligencia artificial. El índice de semiconductores llegó a caer con fuerza, reflejando que las sólidas previsiones presentadas por Taiwan Semiconductor no han sido suficientes para convencer al mercado. Aunque la compañía elevó sus previsiones de inversión, los inversores siguen cuestionando cuándo comenzarán a traducirse en beneficios los billones de dólares destinados a desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial.

La evolución del sector de semiconductores continúa siendo, probablemente, el principal catalizador para las bolsas durante las próximas semanas. Cada vez gana más peso la idea de que ya no basta con anunciar inversiones récord; el mercado empieza a exigir pruebas de que ese enorme gasto se está transformando en ingresos, beneficios y una mayor demanda de servicios de inteligencia artificial.

El Brent supera los 85 dólares mientras el mercado reduce las expectativas de recortes de tipos

En el plano macroeconómico, el Brent supera los 85 dólares por barril, impulsando nuevamente los rendimientos de la deuda y reforzando las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá un tono restrictivo durante más tiempo. Los datos publicados hoy muestran además un mercado laboral que continúa resistiendo, con una caída de las solicitudes semanales de desempleo y unas ventas minoristas que crecieron moderadamente en junio, apoyando la fortaleza de la economía estadounidense.

Por último, la fortaleza del dólar limita el comportamiento del oro, que lucha por mantener la cota de los 4.000 dólares por onza mientras los inversores continúan ajustando sus expectativas de política monetaria de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal.