El Ibex 35 se desmarca del resto de Europa

El Ibex 35 empieza la jornada con descensos del 0,3% y se distancia del resto de índices europeos. Aunque vemos fuertes repuntes en algunos valores, las caídas del sector bancario están pesando en el selectivo español y se acerca a los 15.000 puntos. Hoy apenas tenemos datos macro en Europa, pero esta noche conoceremos los resultados de Nvidia.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria están subiendo con fuerza en el comienzo de sesión y sigue en un gran momento de forma. En este mes de agosto se han tomado algunas grandes posiciones largas en el valor, lo que también puede influir en el cierre de cortos. Por su parte, las acciones de Acciona Energía recuperan algo de terreno después de las caídas del sector provocadas por Orsted. Redeia o Grifols son otras de las compañías que suben hoy en el Ibex 35.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja de la tabla del Ibex 35 está copada por el sector bancario. La que peor lo está haciendo es Sabadell, aunque la compañía está descontando dividendo. Aún así, el sector corrige más de un 2% y sigue achacando la inestabilidad política en Francia y el riesgo para la Zona Euro. Este riesgo se traduce en una mayor rentabilidad exigida por los inversores.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.