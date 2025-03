El Ibex 35 se despega de Europa

El Ibex 35 ha cerrado la sesión en negativo, a diferencia de los principales mercados europeos, que han registrado avances. El retroceso del selectivo ha estado marcado principalmente por la caída de Inditex. Con esta jornada, acumula ya tres sesiones consecutivas de pérdidas en medio de la incertidumbre generada por la guerra arancelaria. Movimientos en el Ibex 35 En el Ibex 35, el sector bancario ha sobresalido con significativos avances. Las acciones de BBVA, Banco Santander y Sabadell han liderado las subidas con incrementos cercanos al 3%. Este repunte se produce tras varias sesiones de fuertes caídas, favorecido además por la reducción de las rentabilidades de la deuda pública española, lo que ha impulsado el atractivo de las acciones con elevados dividendos, como las de la banca. Asimismo, las acciones de compañías cíclicas como Fluidra, Sacyr y ACS han registrado avances superiores al 2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por el contrario, las acciones de Inditex han sido la gran protagonista en la parte baja del índice, con una caída cercana al 8% solo en la jornada de hoy. La compañía textil ha presentado sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y al conjunto del año, reflejando un crecimiento del 8,4% en las ventas trimestrales y un aumento del 10,8% en su beneficio neto. No obstante, preocupa la desaceleración en el inicio de 2025, con un alza de solo el 4% en los ingresos a tipo de cambio constante durante el primer mes del ejercicio. Aunque la empresa ha señalado que en la última semana las ventas crecieron un 7%, esto no ha bastado para frenar las caídas. Sin embargo, hay que señalar que el primer trimestre del año es el más flojo en cuanto a ventas, lo que todavía da oxígeno a la compañía para los próximos trimestres. Otra compañía con fuertes descensos ha sido IAG, que ha retrocedido alrededor del 4% en un contexto de creciente desconfianza del consumidor respecto a los planes de turismo. Europa y Wall Street suben En el panorama europeo, el DAX alemán ha destacado por sus subidas, impulsadas por las acciones de Siemens Energy y Rheinmetall, ambas con incrementos del 8%. Las acciones de Siemens Energy han recibido una mejora de recomendación por parte de Morgan Stanley, mientras que Rheinmetall ha presentado unos sólidos resultados trimestrales, con un aumento en los ingresos del 36% y un incremento del 30% en su beneficio neto. En Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq han abierto en positivo, mientras que el Dow Jones sigue en descenso. Destacan los rebotes de las acciones Tesla y Palantir, con subidas superiores al 8%. En el mercado de materias primas, el petróleo ha subido alrededor del 1,5%, aunque sigue mostrando señales de debilidad. El oro continúa fortaleciéndose, aunque todavía no ha alcanzado los máximos registrados a mediados de febrero. En cuanto al mercado de divisas, el euro se mantiene fuerte frente al dólar, aunque su avance se ha moderado a lo largo de la jornada.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.