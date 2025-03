Los resultados de Inditex del cuarto trimestre del 2024 han sido s贸lidos, batiendo las expectativas del consenso de analistas en las ventas y en su EBIT, aunque ha decepcionado en su beneficio neto. Sin embargo, lo m谩s preocupante es el crecimiento de las primeras semanas del primer trimestre del 2025. Esto est谩 provocando una ca铆da de las acciones de Inditex (ITX.ES) del 7% en la apertura de la sesi贸n. 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados de Inditex en el cuarto trimestre del 2024 Ventas: 11.210 millones de euros, +8,4% frente al 4T2023 y +0,5% frente al consenso

EBIT: 1.881 millones de euros, +16,3% frente al 4T2023 y +3,7% frente al consenso

Beneficio neto: 1.417 millones de euros, +10,8% frente al 4T2023 y -2% frente al consenso 聽 Opini贸n del Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de Inditex Los resultados de Inditex del cuarto trimestre han estado en l铆nea con las expectativas del consenso, siendo ligeramente mejores. Lo mismo ocurre con nuestras estimaciones, superando las ventas (8% estimado) y el EBIT (+16,2% estimado), pero qued谩ndose por debajo del beneficio (+12,6%). En cuanto a las cifras anuales, tambi茅n han superado las estimaciones en la mayor铆a de m茅tricas, aunque tenemos que se帽alar varias claves. Inditex consigui贸 recuperar una tasa de crecimiento aceptable para los ingresos en el 煤ltimo trimestre del a帽o, despu茅s de la mala cifra del tercer trimestre del 2024. Sin embargo, en t茅rminos anuales las ventas online crecieron un 12%, qued谩ndose por debajo de la estimaci贸n del 13,8% del consenso. Adem谩s, el inventario se increment贸 en un 12% con respecto al 31 de enero del 2024, lo que no suele ser habitual en una compa帽铆a que gestiona los inventarios de manera excepcional a trav茅s de las tiradas cortas y la identificaci贸n de los gustos del consumidor con una gran velocidad.聽En la actualidad el inventario tan solo es un 6% superior al mismo periodo del a帽o anterior, por lo que parece que la actividad se est谩 reactivando. Por otro lado, el aumento de las inversiones en log铆stica y optimizaci贸n de tiendas est谩 haciendo mella en la generaci贸n de caja. El capex aument贸 en un 42% anual, reduciendo el flujo de caja libre desde los 5.062 millones de euros en 2023 hasta los 4.814 millones de euros en el 2024. Aunque pensamos que estas inversiones dar谩n sus frutos en el medio plazo, al menos hasta 2027 no veremos una normalizaci贸n de las inversiones que permita repuntar de nuevo el flujo de caja libre.聽 Lo cierto es que a pesar de que Inditex estaba consiguiendo anotarse mejores resultados que la competencia, el deterioro del consumo de ropa a nivel global tambi茅n est谩 impactando en las cuentas de la espa帽ola. De hecho, a nivel geogr谩fico tanto Am茅rica como Asia y RDm pr谩cticamente no crecieron, con Am茅rica aumentando sus ventas en un 2% y Asia y Rdm con una ca铆da del 0,2%. Por su parte, en Europa el crecimiento anual fue del 11,7%, mientras que en Espa帽a del 9,6%.聽 Lo m谩s preocupante de los resultados de Inditex llega en su crecimiento del primer mes del primer trimestre del 2025. Las ventas a tipo de cambio constante tan solo hab铆an crecido en un 4% y aunque se se帽ala un crecimiento del 7% en la 煤ltima semana comercial, supone una gran reducci贸n del crecimiento. Esto tiene un impacto directo en la valoraci贸n de la compa帽铆a, ya que el mercado esperaba que la ralentizaci贸n fuera mucho m谩s moderada. Probablemente veamos un reajuste del m煤ltiplo en los pr贸ximos d铆as y se pondr谩 especial hincapi茅 en los resultados del primer trimestre del a帽o. Sin embargo, seguimos pensando que Inditex conseguir谩 recuperar al tono al mercado a pesar de que en el corto plazo est茅 sufriendo la situaci贸n del sector.聽 聽 Las acciones de Inditex caen un 10% en este 2025.聽 Fuente: Plataforma de XTB

