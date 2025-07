El presidente Trump enfrenta una semana crucial para alcanzar diferentes acuerdos comerciales antes de que nuevos aranceles entren en vigor en contra de docenas de países a partir del miércoles, 9 de julio momento en el que vence la pausa arancelaria acordada hace semanas. El presidente ha logrado varias victorias importantes en las últimas dos semanas, incluyendo la firma de su megaproyecto de ley fiscal y de política nacional y su contribución a la negociación de un alto el fuego entre Israel e Irán. Además, el crecimiento del empleo en Estados Unidos en junio fue más estable de lo previsto por los economistas, lo que indica de momento una gran fortaleza en la economía, aunque el ritmo de despidos anunciados este año ha alcanzado niveles que solo hemos visto en anteriores recesiones. En cualquier caso, julio debería seguir la tendencia alcista. En los últimos 10 años, en todos ellos el S&P 500 ha cerrado el mes en positivo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El próximo 1 de agosto, los aranceles volverán a los niveles del 2 de abril, si los países de todo el mundo no llegan a acuerdos con Estados Unidos. Hasta ahora Trump sólo ha cerrado tres pactos comerciales durante este período (Reino Unido, China y Vietnam), dejando al resto de la economía mundial, incluidos los principales aliados de Estados Unidos como la UE, Japón y Corea del Sur, en el limbo. Creemos que en pocas horas hablaremos de nuevo del TACO Trade, y el presidente prorrogará durante las próximas fechas el plazo con aquellos países que no alcance un acuerdo en los próximos días, y los mercados seguirán su tendencia alcista, aunque por otro lado, ya es algo bastante descontado. Dominio fiscal En estos momentos la política fiscal se sobrepone a la política monetaria, lo cual podríamos denominar como dominio fiscal, y su impacto está llevando a los activos financieros o reales a sus máximos históricos. La bajada de los tipos de interés, impulsada en parte por la perspectiva de un cambio en el liderazgo de la Reserva Federal, sumada a las reducciones de impuestos financiadas con déficit, ha impulsado al mercado bursátil a alcanzar nuevos récords. Un banco central que desplaza sus prioridades del empleo y la inflación a la financiación del gobierno ha sucumbido al "dominio fiscal", y suele asociarse con mercados emergentes con bancos centrales débiles. El resultado suele ser una combinación de inflación, crisis y estancamiento. Los políticos parecen incapaces de realizar los recortes necesarios. En Estados Unidos, el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental —una idea razonable, pero mal ejecutada hasta la fecha— no ha logrado ni de cerca su objetivo de ahorro de 2 billones de dólares anuales. El proyecto de ley de Trump recorta el apoyo al seguro médico para los pobres, pero a las futuras administraciones les resultará difícil mantener esta cifra. En Francia, el gobierno busca miles de millones de euros en ahorros para reducir su elevado déficit, sin embargo, el parlamento, dividido, ha tenido dificultades para ponerse de acuerdo sobre dónde deberían aplicarse los recortes. Además, en las últimas semanas, el gobierno laborista británico ha revertido 6.250 millones de libras en recortes previstos a las prestaciones tras la indignación de los votantes y sus propios diputados. Trump no puede recortar el gasto, no puede recortar la defensa, no puede reducir la deuda, por lo que la única forma con la que puede pagar un proyecto de ley grande y hermoso (One Big Beautiful Bill) es con una burbuja grande y hermosa. Mercado de bonos El mercado de bonos del Tesoro estadounidense ha tenido un comienzo de julio complicado, con rendimientos al alza. Los bonos del Tesoro marcaron su mejor primera mitad desde 2020, de hecho, el rendimiento de los bonos a 10 años —un índice de referencia clave a nivel mundial— disminuyó. El futuro dependerá de tres incógnitas: la estrategia de emisión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, la política arancelaria de la administración Trump y los planes de recorte de tipos de la Reserva Federal. Incremento en la producción de petróleo La última onda expansiva de la oferta petrolera desatada por la OPEP+ aumentará el superávit a finales de este año, presionando los precios para los productores de todo el mundo y respondiendo a la solicitud del presidente estadounidense Donald Trump de reducir los costes del combustible. Esta medida alegra a los consumidores y representa una victoria para Trump, quien en campaña se comprometió a reducir los costos del combustible. También amenaza con perjudicar a los productores, desde los principales productores de esquisto de Estados Unidos hasta los propios miembros de la OPEP. La demanda de verano era una de las razones del optimismo de los países de la OPEP. Los inventarios de crudo estadounidense están disminuyendo, los diferenciales de precios del petróleo no sugieren un superávit ahora mismo, y las reservas estadounidenses de diésel se han desplomado. OPA BBVA y Sabadell Entre los bancos, en este arranque de semestre, sobresale el rendimiento de Banco Sabadell que sigue registrado una tendencia al alza tras la venta de TSB al Banco Santander, una operación que destaca por su atractivo y por haberse cerrado a un múltiplo elevado, poco habitual en el sector financiero. Este movimiento añade más complejidad a la OPA de BBVA, aunque aún falta por celebrarse la junta de accionistas del Sabadell y se espera una posible mejora de la oferta en los próximos días. La prima negativa sigue pesando, puesto que el banco catalán sigue cotizando alrededor de un 12% por encima del precio ofertado por BBVA. Esto implica que si el inversor acude a la OPA estaría renunciando de manera inmediata a unos 0,34€ por acción. Si la fusión se pudiera llevar a cabo de manera inmediata, esa diferencia podría estar justificada, pero el veto temporal del gobierno reduce el atractivo para los accionistas de Banco Sabadell. Eventos de la semana EEUU La pausa arancelaria de 90 días finaliza el miércoles. Hasta el momento, Estados Unidos ha anunciado acuerdos comerciales con el Reino Unido y Vietnam, así como una tregua con China, lo que da más tiempo para las negociaciones. Con más de 100 países a la espera de acuerdos, el presidente Trump declaró recientemente que no extenderá el plazo, y mandará cartas a todos los países con sus próximos aranceles. Ese mismo día la FED publica las actas de su reunión de política monetaria de mediados de junio. En dicha reunión, mantuvo los tipos sin cambios en el 4,25% - 4,5%. El banco central ha mantenido la política monetaria de esperar y ver desde diciembre pasado y parece que se tomará un descanso durante el verano, ya que otro sólido informe de empleo publicado la semana pasada no ofrece ninguna posibilidad a un recorte de tipos en la reunión de finales de julio. El viernes el Departamento del Tesoro publica el informe presupuestario de EE. UU. correspondiente a junio. Durante los primeros ocho meses del año fiscal 2025, que comenzó en octubre pasado, registró un déficit presupuestario de 1,4 billones de dólares, en comparación con un déficit de 1,2 billones de dólares durante el mismo período del año fiscal 2024. Europa La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presidirá una conferencia de dos días sobre la recuperación de Ucrania, más de tres años después del inicio de la invasión rusa. Es de suponer que la iniciativa contará con la aprobación de un nuevo residente local: el papa León XIV . Cruzando la frontera de la UE al Reino Unido estará el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que llega a Londres para una visita de Estado destinada a mantener conversaciones sobre los cruces de migrantes a través del Canal de la Mancha, así como sobre las relaciones comerciales anglo-francesas. A nivel macroeconómico la balanza comercial de Alemania, y los datos finales de inflación a lo largo de la semana serán los eventos clave. Además hablará Christine Lagarde y en diferentes países de Europa se emitirán subastas de deuda. En España destaca la emisión de las Letras a tres meses del martes. Resto del mundo El principal dato que se publicará en China es la inflación. Las presiones a la baja de los precios han dejado a los principales indicadores de inflación de China en deflación durante los últimos meses, pero no descartamos que viendo los últimos datos económicos, que han presentado una clara mejoría del gigante asiático, puedan sorprender al alza. El banco de Australia debería recortar los tipos en 25 puntos básicos. Los datos de inflación del índice de precios al consumidor de Australia volvieron a sorprender a la baja en mayo, con una disminución de las presiones especialmente evidente en los alquileres y en varias categorías de servicios, lo cual sumado a la incertidumbre de la guerra arancelaria creemos que son argumentos suficientes para continuar con su ritmo de recortes. El principal dato del Reino Unido esta semana será la actualización mensual del PIB del viernes, que la canciller británica, Rachel Reeves, estará siguiendo con tanto nerviosismo como nosotros por el informe meteorológico.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.