El Ibex 35 se desploma un 1,6%

Los índices bursátiles corrigen con fuerza ante el incremento de las dudas sobre si el sector de la IA podrá liderar los índices tecnológicos durante los próximos años, tal y como ya se había descontado por el mercado. A esto se suma que los activos alternativos, como oro y Bitcoin, también corrigen por continuas salidas de capital de sus ETFs en las últimas semanas. El Bitcoin cae por debajo del nivel de los 105.000 dólares tras una bajada de casi el 3%, en línea con la corrección que también sufre Ethereum.

Por parte del Ibex 35, la apertura también viene marcada por el informe laboral en España, que muestra un incremento de 22.100 personas en el desempleo del mes de octubre, una cifra que supera en más de 4 veces lo esperado por el consenso del mercado. En paralelo, los decepcionantes resultados de Telefónica señalan desde primera hora al farolillo rojo de una sesión en la que el Ibex 35 retrocede hasta el soporte de los 15.800 puntos.

Acciones que más suben del Ibex 35

Indra recupera sus máximos rozando los 51 euros por acción tras apuntarse casi 9 décimas de subida, lo que la sitúa a la cabeza del Ibex 35. La tecnológica de defensa española sigue descontando la posibilidad de una profunda reestructuración del grupo Navantia, que podría separarse en dos grandes divisiones, que traerían adquisiciones de alguno de los segmentos para seguir haciendo más grande a Indra. Grifols, Solaria y Naturgy también sobreviven a las caídas, copando las 4 únicas cotizadas al alza del Ibex 35 en la sesión. En el caso de Solaria y Naturgy, han recibido actualizaciones en sus recomendaciones de compra por parte de diversos bancos.

Acciones que más bajan del Ibex 35

El desplome de casi el 11% en las acciones de Telefónica tras presentar unos resultados con una profunda disminución en sus beneficios y reducir su dividendo, viene acompañado de caídas en el sector acerero, ante la falta de nuevos acuerdos de comercio en materias primas y energía entre Estados Unidos y Europa. Las bajadas son generalizadas en la mayoría de sectores del "Viejo Continente"

