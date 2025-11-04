El precio del Bitcoin muy cerca del soporte de 100.000$

- Los soportes clave de Bitcoin se sitúan en los 100.000$ y los 94.000$.
- Si continúa la presión sobre el Ethereum, el precio podría caer hasta los 2.500$, borrando el movimiento alcista de este verano.
Las criptomonedas siguen muy correlacionadas con el sentimiento del mercado bursátil. Según datos de Goldman Sachs, la asimetría put-call en el grupo de las Siete Magníficas se invirtió por primera vez desde diciembre de 2024, lo que significa que la volatilidad implícita de las opciones de compra (que apuestan por alzas de precios) ha superado la de las opciones de venta. Este fenómeno es inusual y podría indicar que los inversores están sobreposicionados para obtener mayores beneficios en el mercado de valores. Por otro lado, las débiles condiciones técnicas (también visibles en Ethereum) y el menor interés en las entradas de capital en los ETFs al contado estadounidenses están, en cierta medida, debilitando la expectativa de un fuerte repunte otoñal en el mercado de criptomonedas. En consecuencia, el mercado podría reflejar cada vez más el escenario de 2021, cuando la primera quincena de noviembre trajo consigo fuertes caídas en las criptomonedas, desencadenando un mercado bajista que se prolongó hasta diciembre de 2022.
Precio de Bitcoin
Los soportes clave de Bitcoin se sitúan en los 100.000 dólares y los 94.000 dólares. El precio actual de Bitcoin cotiza un 6% por debajo del precio de compra promedio para los inversores a corto plazo, lo que indica tensión y posibles pérdidas en este grupo. Según las métricas de precios realizados en todos los grupos de inversores, un posible suelo en un mercado bajista probablemente se formaría en el rango de los 50.000 dólares a los 55.000 dólares. Por el contrario, si Bitcoin encuentra un soporte sólido y retoma su ascenso, una ruptura por encima de los 110.000 dólares podría abrir el camino hacia nuevos máximos históricos por encima de los 126.000 dólares.
Precio de Ethereum
Ethereum se encuentra actualmente bajo presión, pero basándonos en los impulsos históricos de precios, podría ocurrir que la geometría del mercado respalde al menos una fase de consolidación tras la reciente caída. Históricamente, las caídas por debajo de la EMA de 200 días casi siempre han provocado ventas masivas de Ethereum más pronunciadas que la actual. Para mantener una tendencia alcista, sería necesario un rápido repunte por encima de los 3.700$. De lo contrario, una mayor presión podría hacer retroceder el precio hasta los 2.500 dólares, borrando el movimiento alcista de este verano.
