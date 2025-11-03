El Ibex 35 sostiene los 16.000 puntos

Los principales índices bursátiles europeos registraron avances impulsados por una lectura favorable del índice PMI manufacturero de la Zona Euro, que se mantiene en el umbral de los 50 puntos. A este impulso se suma el buen desempeño de los resultados trimestrales de las empresas europeas, que han superado las previsiones del mercado.

Indra lidera las subidas del Ibex 35

El Ibex 35 se aleja de la barrera de los 16.000 puntos en una sesión marcada por el protagonismo de Indra, que lideró la sesión con un repunte del 5,6%. Los inversores reaccionan positivamente ante la posibilidad de una reestructuración profunda en Navantia —empresa controlada al 100% por la SEPI— que podría dividirse en dos grandes áreas, algunas de las cuales podrían ser adquiridas por Indra. En contraste, Fluidra se posiciona entre los valores más débiles del selectivo español, afectada por la salida de capital tras anunciar el pago de un segundo dividendo de 0,3 euros el próximo 3 de diciembre. La compañía ha señalado que el último día para negociar acciones con derecho al dividendo será el 28 de noviembre.

Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos el Nasdaq 100 retoma su trayectoria ascendente a largo plazo tras la corrección sufrida la semana anterior. En la apertura de hoy, el índice sube un 0,4%, mientras el indicador RSI de 14 días se sitúa cerca de los 70 puntos, lo que sugiere una situación de sobrecompra técnica. Para mantener esta tendencia positiva, el índice debe conservar su media móvil exponencial de 50 días.

El precio del petróleo se incrementa tras la última reunión de la OPEP+, en la que se ratificó el aumento previsto de 137.000 barriles diarios. Sin embargo, también se comunicó que estos incrementos se suspenderán durante el primer trimestre de 2026, ante el temor de un exceso de oferta en los meses de invierno. Por otro lado, el Bitcoin sufre una caída cercana al 4%, arrastrado por una fuerte ola de ventas en los fondos cotizados (ETFs) vinculados a la criptomoneda, que registraron salidas por unos 1.150 millones de dólares la semana pasada. Además, se ha intensificado la liquidación de posiciones apalancadas en las últimas 24 horas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

