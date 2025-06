El Ibex 35 se fortalece gracias a los datos económicos

Jornada de subidas en las bolsas mundiales, en un día de optimismo generalizado gracias a los buenos datos macroeconómicos. Los índices europeos han cotizado desde primera hora del día con tímidos avances liderados un día más por el Ibex 35. Valores con mayor subidas en el Ibex 35 El Ibex 35 ha llegado a asomarse en los 14.300 puntos gracias a las subidas de los pesos pesados del índice. Uno de estos casos es el de Inditex, que presenta resultados la próxima semana con el objetivo de darle la vuelta a un inicio de año complicado, ante las dudas que ofreció el crecimiento de sus ventas en el último trimestre. Otros valores con fuerte representación en la composición del Ibex como es el caso de Amadeus, Aena, Iberdrola, BBVA o Santander también acaban al alza. También terminan en verde las acciones de Sabadell a pesar de que ha salido a la luz en el informe de la CNMC que el organismo considera que Sabadell no es “insustituible” en el mercado de pymes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Valores con mayores caídas en el Ibex 35 Por el lado opuesto, destacan las caídas de Indra, convertido en el farolillo rojo del día. Es de sobra conocido que Indra tenía intención de comprar la compañía del sector, Santa Bárbara, dentro de su proceso de transformación orientándose al sector defensa. Sin embargo, la propietaria de Santa Bárbara es GDELS, la filial europea de la americana General Dynamics. En ese sentido, la estadounidense no sólo ha rechazado la operación, sino que ha lanzado un nuevo plan en España para enfrentarse a Indra. Otra firma que se encuentra en la parte baja de la tabla es Solaria, que sigue mostrando en las últimas sesiones una alta volatilidad. .En Europa se ha conocido que la economía de la zona del euro se expandió el doble de lo informado previamente en el primer trimestre del 2025, ya que países como Irlanda o Alemania vieron aumentar sus exportaciones en previsión de los aranceles comerciales estadounidenses. Los datos de empleo acercan al S&P 500 a sus máximos Wall Street cotiza en positivo acercándose poco a poco a sus máximos históricos. Las nóminas no agrícolas del mes de mayo han superado las estimaciones del mercado, aunque han dejado el lunar de una revisión acumulada a la baja de 95.000 durante los dos meses anteriores. El desempleo se mantiene estable, el aumento de las nóminas supera las estimaciones y los salarios por hora suben ligeramente, lo que pone en duda los futuros recortes de tipos de la FED. La probabilidad de un recorte de la Fed en septiembre se reduce a alrededor del 75%, después de que se estimara en un 100% a principios de esta semana. A nivel corporativo llama la atención las subidas del 5% en las acciones de Tesla tras el duro golpe sufrido ayer. La compañía de vehículos eléctricos deja a un lado las disputas en redes sociales entre Elon Musk y Donald Trump. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono de EEUU a diez años sube con fuerza ante los datos económicos y se acerca otra vez al 4,50% después de que el dato de empleo alejara la posibilidad de recorte de tipos. La semana que viene será el turno de la inflación, y las emisiones de deuda. El mercado de bonos nunca ha sido más poderoso, porque nunca hemos tenido tanta deuda, y es sin lugar a dudas el mayor riesgo al que se enfrenta la economía de todo el mundo en los próximos meses.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.