El Ibex 35 sube con fuerza

- El Ibex 35 empieza bien la semana
- Telefónica o Rovi destacadas de la sesión
El Ibex 35 empieza con fuerza la sesión y se anota subidas de más del 1% en estos momentos. La posibilidad de que el fin del cierre del gobierno americano llegue esta semana animaron a los índices asiáticos, que a su vez han ayudado a que el sentimiento en Europa sea positivo, permitiendo que la mayoría de índices se anote subidas de más del 1%.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Rovi son las más alcistas del Ibex 35 y se anotan un repunte de más del 4% a pesar de que no hay noticias actuales sobre la compañía, más allá de los resultados reportados el jueves pasado y donde reportaba una caída de los ingresos y el beneficio neto. Lo mismo ocurre con Solaria o Grifols, que están en la parte alta de la tabla pero no hay grandes novedades sobre ellas. En general, el ánimo es bastante positivo y la mayoría de valores del Ibex están cotizando en verde.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Telefónica son las más bajistas del Ibex 35 y la compañía sigue sufriendo después de que ni los resultados ni el plan estratégico de la semana pasada convencieran a los inversores en general. El recorte del dividendo sigue pesando y la desconfianza es evidente. Otros valores como Cellnex o Iberdrola también se anotan caídas, pero la parte baja del selectivo español es muy reducida.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
