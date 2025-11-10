La creciente demanda de chips impulsa a TSMC

El fabricante taiwanés de chips TSMC reportó ingresos en octubre de 2025 un 16,9 % superiores a los del mismo período del año anterior, alcanzando un récord de 367.470 millones de TWD (aproximadamente 11.870 millones de USD). Si bien este es el ritmo de crecimiento más lento desde febrero de 2024, se mantiene sólido gracias a la robusta demanda impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos. En los primeros diez meses de 2025, los ingresos de TSMC aumentaron un 33,8 % interanual, alcanzando los 3,13 billones de TWD.

Las claves de TSMC

El crecimiento de la inteligencia artificial está impulsando significativamente la demanda de los procesos de fabricación más avanzados de TSMC, incluidos los chips producidos con tecnología de tres nanómetros y los procesos de dos nanómetros previstos. Los chips fabricados con litografía de tres nanómetros ofrecen una mayor densidad de transistores, un mejor rendimiento y un menor consumo de energía, lo cual es crucial para ejecutar modelos de IA cada vez más complejos en centros de datos y dispositivos periféricos. Los procesos de tres y dos nanómetros permiten una mayor potencia computacional a la vez que reducen el consumo de energía, lo cual es especialmente importante para aplicaciones que requieren computación intensiva, como el aprendizaje automático, el análisis de macrodatos y la automatización de procesos. La empresa ya destaca la alta utilización de su capacidad de producción y la creciente demanda de sus tecnologías más avanzadas.

Más allá del impacto directo de la inteligencia artificial en la demanda de procesos avanzados, la IA también está transformando las cadenas de suministro globales y las tendencias de inversión de capital en el sector de los semiconductores. Las empresas están incrementando el gasto no solo en la producción de chips, sino también en la expansión de la infraestructura de centros de datos, sistemas informáticos y componentes de soporte, incluyendo sistemas de refrigeración avanzados y materiales especializados. Este efecto multiplicador en todo el sector acelera la innovación e impulsa la competencia entre los fabricantes, lo que podría conducir a una introducción más rápida de nuevas generaciones de tecnología y aumentar el ritmo de crecimiento general de la industria.

A pesar de la desaceleración mensual observada en el crecimiento, TSMC sigue siendo un proveedor clave para las mayores empresas del sector de la IA, incluyendo a grandes actores como NVIDIA, que recientemente solicitó un aumento en las entregas de chips. Además, TSMC planea aumentar los precios de sus servicios de fabricación. Los informes indican que la compañía tiene previsto aumentar los precios de los procesos de producción de chips avanzados entre un 8% y un 10% de media a partir de 2026, con incrementos de hasta un 10 % para algunos nodos y clientes. Estos ajustes de precios abarcarán tanto los procesos de dos y tres nanómetros como los métodos de empaquetado avanzados. La decisión responde al aumento de los gastos de inversión, los mayores costes de producción en nuevas ubicaciones y la creciente demanda de chips de IA.

Los resultados de TSMC están teniendo un impacto positivo en el sentimiento del sector tecnológico, si bien los inversores se muestran más cautelosos ante la posibilidad de correcciones en el mercado y las elevadas valoraciones del sector. La perspectiva de una demanda sostenida de los semiconductores más avanzados convierte a TSMC y a sus clientes en actores estratégicos clave en el panorama tecnológico mundial. Los resultados de octubre confirman la fortaleza sostenida del mercado de semiconductores impulsado por la inteligencia artificial, al tiempo que señalan una ralentización natural del crecimiento tras un periodo de expansión dinámica. Para los mercados, esto indica que la demanda de las tecnologías más avanzadas es uno de los principales motores del crecimiento y la transformación del sector, lo que convierte a TSMC en un participante estratégico en el panorama tecnológico mundial.

Fuente: xStation